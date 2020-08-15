Kırıkkale'de korkunç olay! Tutuklandı...

Kent merkezindeki bir çay ocağında çalışan evli ve 3 çocuk babası Murat Öztürk, 2 gün önce kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis, Öztürk için arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Murat Öztürk'ün kaybolduğu gün, çalıştığı çay ocağından arkadaşı Y.Y. ile birlikte ayrıldığı belirlendi. Gözaltına alınan Y.Y., sorgusunda Öztürk'ü öldürdüğünü itiraf etti.

Y.Y., ifadesinde Murat Öztürk'ü üzerindeki 10 bin TL'yi almak için otomobiliyle Keskin ilçesine bağlı Çipideresi köyüne götürdüğünü, burada bıçaklayıp öldürdükten sonra cesedini gömdüğünü anlattı.

Y.Y.'nın gösterdiği yerde yapılan kazıyla Murat Öztürk'ün cesedi bulundu.

Y.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kırıkkale