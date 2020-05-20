2 gündür haber alınamayan adam için arama çalışmaları başladı

Güney ilçesinde yaşayan Arif Çağlar, geçen 18 Mayıs'ta gezmek için dışarı çıktığı evine dönmedi. Gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen Çağlar'a ulaşamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine jandarma tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Jandarma, Çağlar'a ait otomobili Adıgüzel Barajı yakınlarında buldu. Arama çalışmaları bu bölgelerde yoğunlaştırıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Denizli İl Müdürlüğü ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile İHH Arama Kurtarma ekiplerinin de desteği ile bölgedeki arama çalışmaları sürüyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli su altı arama kurtarma ekiplerinin de baraj gölünde arama yapacağı belirtildi.