×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

2 gündür aranıyordu…. Asansör boşluğunda ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Kayıp Genç#Kars#Denetimli Serbestlik
2 gündür aranıyordu…. Asansör boşluğunda ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2026 21:26

Kars'ta iki gündür aranan genç, asansör boşluğunda ölü bulundu.

Haberin Devamı

Kentte yaşayan Savaş Güzel'den (26) haber alamayan ailesi, dün kayıp ihbarında bulundu.

Genci arama çalışmaları sürerken Merkez Mahallesi Davut Aksu Caddesi üzerindeki Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün güvenlik görevlileri, akşam üzeri binanın asansör boşluğundan gelen koku üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine binaya polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Asansör boşluğunda yapılan incelemede ceset bulundu. Cesedin kayıp olarak aranan Savaş Güzel'e ait olduğu belirlendi.

Nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Güzel'in cenazesi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Güzel'in cenazesi, otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralama suçundan hakkında denetimli serbestlik kararı bulunan Güzel'in, rutin imza işlemi için geldiği binada kapının açılması sonucu asansör boşluğuna düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Haberin Devamı

Olayın ardından asansör firmasından bir çalışan gözaltına alındı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayıp Genç#Kars#Denetimli Serbestlik

BAKMADAN GEÇME!