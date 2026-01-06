×
2 gün kar yağışı etkili oldu: Vatandaş hazırlıksız yakalandı! 'Hepsi buz tuttu'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2026 08:46

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Gece saatlerinde yaşanan don olayı, özellikle araç sahiplerini hazırlıksız yakaladı.

Osmaniye’nin ilçelerinde yaşanan dondurucu soğukların ardından Düziçi Sanayi Sitesi’nde yoğunluk yaşandı. Sabah saatlerinde araçlarının başına giden çok sayıda vatandaş, soğuk hava nedeniyle marş basamama sorunu ile karşılaştı. Bazı araçların soğutma suyunun donduğu, bazılarında ise motor aksamında hasar oluştuğu öğrenildi. Yolda kalan araçlar nedeniyle çekiciler peş peşe sanayi sitesine giriş yaparken, oto tamircileri ve sanayi esnafı güne yoğun bir mesaiyle başladı.

2 gün kar yağışı etkili oldu: Vatandaş hazırlıksız yakalandı Hepsi buz tuttu

 

"DAHA ÖNCE ANTİFRİZ KOYMAYANLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI"

Kar yağışı ve ardından yaşanan dondurucu soğuklar, birçok aracın çalışmamasına neden oldu. Hazırlıksız yakalanan vatandaşların mağduriyet yaşadığını söyleyen Mehmet Çömez, "İlçemizde iki gün boyunca kar yağışı oldu. Araçların hepsi buz tuttu. Şu an karın erimesiyle birlikte vatandaşlar mağdur oldu. Araçlar çalışmıyor; donanlar var, hararet yapanlar var. Millet antifriz koydurmaya başladı. Vatandaşlar mağdur. Daha önce antifriz koymayanlar hazırlıksız yakalandı. Şu an araçlarına en kısa zamanda antifriz koydurmaları, hortumlarını kontrol ettirmeleri gerekiyor. Gerekli işlemleri en kısa sürede yaptırmalılar" diye konuştu.

Aracını sabah çalıştırmakta sorun yaşadığını dile getiren Bekir Filiz, "2 gün havaların sert geçmesi ve don olayları nedeniyle araçlar yolda kaldı. Sabahları ben bile arabamın kapılarıyla uğraştım, tamamen buz tutmuştu. Sanayide, dondan dolayı antifriz koydurmayan araçlar yüzünden yoğunluk var, herkes sıkıntı yaşıyor" dedi.

