2 gün kala çekilen İnce’ye % 0.44 partisine % 0.92 oy

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Bu oranda çekilmeden önce atılan yurtdışı oyları ve yurtiçindeki tepki oylarının olduğu tahmin ediliyor. İnce çekilmeden önce partisine de her evden bir oy istemişti. Fakat, Memleket Partisi sadece yüzde 0.92 oy alabildi.

ÇARPI İŞARETİ TARTIŞMASI

İnce adaylıktan çekildi ancak pusulada ismi kaldı. YSK, İnce’ye atılan oyların geçerli olacağını açıklamıştı. Buna rağmen İstanbul Sultangazi’deki Orhangazi İlkokulu’nda 1096 nolu sandıkta oy kullanacaklara verilen pusulada İnce’nin fotoğrafının üzerinde çarpı bulunması tartışmalara neden oldu.

Vatandaşlar duruma tepki gösterince partilerin avukatları ve sandık görevlileri bir araya geldi. Oyların geçerli olması konusunda tutanak hazırlanarak Sultangazi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na gönderildi. YSK’dan edinilen bilgiye göre oyların geçerli olup olmayacağı sandık kurulu tarafından belirlenecek. Sandıkta oy verme işlemi devam etti.