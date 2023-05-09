2 gün 2 gece sürdü: Aşiret düğününde servet takıldı

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Hakkari’de Jirki Aşireti lideri Necman Adıyaman'ın oğlu Hazım Adıyaman (25) ile İranlı Mahana Abdullahi (22) kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kırıkdağ köyünde evlendi. Düğünün yapıldığı alanda, aşiretin geleneklerine uygun olarak takı masası kuruldu. Davetlilerin isimlerinin ve taktıkları takı ve para miktarının söylendiği düğünde, masaya koyulan para balyaları yaklaşık 10 kişi tarafından sayıldı.

Sayma işleminin ardından geline 2.5 kilo altın, damada ise 5 milyon 300 bin TL takıldığı açıklandı.

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Damadın babası Necman Adıyaman, oğlunun mutlu gününde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti.

10 BİN KİŞİ KATILDI

Düğüne Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mete Salavat Pınar, Şırnak Beytüşşebap'taki Jirki Aşireti’nden Tahir Adıyaman, Pinyanişi Aşireti’nden Orhan Piruzbeyoğlu, bölgedeki aşiret büyükleri, kanaat önderleri, yurtiçinden ve yurtdışından işinsanları ve davetliler, STK temsilcileri, dernek başkanları, milletvekili adaylarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi katıldı.