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2 grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı

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#Mardin#Nusaybin#Gözaltı
2 grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3ü ağır 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 18:50

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada Selman Baran (24) öldü, 3'ü ağır 6 kişi ise yaralandı.

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Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi Mardin yolu mevkisinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 4'ü ağır 7 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DOKTORLARIN ÇABASINA RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılar Selman Baran, Mesut E. (44), Diyar E. (20), Murat E. (36), Furkan B. (20), Süleyman B. (30) ve Baran A. (18) ilk müdahalenin ardından Nusaybin ve Kızıltepe Devlet hastanelerine kaldırılıp tedaviye alındı. Hayati tehlikesi olan 4 yaralıdan Selman Baran, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

BAZI ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Kavgaya karıştığı tespit edilen bazı şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Mardin#Nusaybin#Gözaltı

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