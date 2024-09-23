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2 genç kız, çobana işkence edip halay çekti

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#Çoban#Kahramanmaraş #Darp
2 genç kız, çobana işkence edip halay çekti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 10:02

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde koyunlarını otlatan engelli çobana iki kız dakikalarca işkence yaptı. Kızlardan biri halay çekip şarkı söyleyerek çobanı sopayla döverken, diğer kız tüm bu anları gülerek cep telefonu ile videoya çekti.

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Edinilen bilgiye göre olay, Andırın ilçesi Çokak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Seçil G. adlı kız çobanlık yapan N.Y. koyunlarını otlatırken yanına gelip, çobandan kendisine alkol almasını istedi.

2 genç kız, çobana işkence edip halay çekti

DÖVÜP HALAY ÇEKTİLER

Çoban ise bunu kabul etmeyince Seçil G. çobanı önce tokatla darbetti, daha sonra üzerine su attı. Bir süre sonra da sopa ile çobana işkence yaptı. Seçil G.'nin çobana dakikalarca yaptığı işkenceyi kız arkadaşı da görüntüledi. Görüntünün sonuna doğru ise elinde sopa ile halay çekmeye başlayan kız, çobanı yakasından tutup kendisi ile halay çekmeye zorlayarak sopayla dövdü.

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Görüntünün ortaya çıkmasının ardından iki kız için jandarma inceleme başlattı.

2 genç kız, çobana işkence edip halay çekti

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#Çoban#Kahramanmaraş#Darp

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