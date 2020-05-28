2 genç dalga kurbanı

Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce bölümü öğrencisi Gözde Nur Binbir (22), arefe günü arkadaşlarıyla birlikte Girne’nin Alagadi plajına gitti. İki arkadaşı sahilde kalırken, Gözde Nur, Mehmet Ceyhan’la (24) denize açıldı. Gözde Nur, dalgalar arasında çırpınmaya başlayınca Mehmet Ceyhan yardımına koştu. İki genç kısa sürede dalgalar arasında kayboldu, arkadaşları hemen polis ve sahil güvenliği aradı.

Helikopter ve teknelerle arama çalışmaları başlatan sahil güvenlik, Gözde Nur’n cesedine aynı gün ulaştı. Bayram süresince havadan, denizden ve dalgıç ekipleriyle deniz altından aranan Mehmet Ceyhan’ın cesedi ise salı günü boğulduğu sahilin bir kilometre ötesinde, 500 metre açıkta bulundu.

AFRİKALI GENÇ DE BOĞULDU

İki gencin can verdiği arefe günü bir başka boğulma haberi de Girne’nin merkezinden geldi. Nijeryalı üniversite öğrencisi Junior Ndawele Yanga (26), Girne içindeki Kervansaray halk plajı açıklarında dalgalara yenik düşerek boğuldu. Yetkililer, denize girenleri sahilden açılmamaları konusunda uyardı.