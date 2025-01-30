1 gazeteci tutuklu 4’üne adli kontrol

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Gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker, Seda Selek, Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş hakkında “bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs”, “kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında Selek, Pehlivan ile Asker önceki akşam, Oğuz ve Toktaş ise dün gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürülen Seda Selek ve Barış Pehlivan, soruşturma savcısına ifade verdi. Ankara’da gözaltına alınan Serhan Asker’in ifadesi ise SEGBİS ile bağlanılarak alındı.

Selek savcılık ifadesinde, “İmamoğlu’nun açıklamaları yayınlandıktan sonra kulaklığıma rejiden Barış Pehlivan’ın bir ses kaydı paylaştığı, bunu yayına alacakları söylendi ve bu ses kaydı yayına verildi. Böyle bir kaydın varlığından ya da yayınlanacağından öncesinde haberim yok” dedi.

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HABERCİLİK REFLEKSİ

Pehlivan ise savcılık ifadesinde özetle şunları söyledi: “Gazetecilik refleksi göstererek toplantıda bahsedilen kişi hakkındaki iddialara ilişkin cevap vermesi amacıyla aradım. Bu esnada Kürşad Bey’in görüşmeleri kayıt altına aldığını gördüm. Daha sonra bu görüşme kaydının Halk TV’de yayınlandığını ögrendim. Bunun yayınlanacağını bilmiyordum.”

Dün gözaltına alınan Suat Toktaş ve Kürşad Oğuz ile Barış Pehlivan “Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması” ve “Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” suçlarında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiler. Mahkeme geç saatlerde verdiği kararla Toktaş’ı tutuklarken Oğuz ve Pehlivan’ı adli kontrolle serbest bıraktı.

BAKAN TUNÇ: GAZETECİLER DOKUNULMAZ DEĞİL

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Halk TV çalışanı gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker’in gözaltına alınmalarına ilişkin, “Gazetecilik faaliyeti nedeniyle Türkiye’de tutuklu tek bir gazeteci yok. Gazetecilik faaliyeti ile kimse tutuklanmaz. Ülkemizde basın hürdür. Ama gazeteciler de dokunulmaz değildir. Burada gazetecilik faaliyeti nedeniyle yapılan bir soruşturma söz konusu değildir. Yargı bağımsız ve tarafsız bir şekilde bunu değerlendirecektir. Bu hareketin, bu fiilin suç olup olmadığına yargı karar verecektir” dedi. Tunç, AK Parti’nin dünkü grup toplantısı öncesi yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bilirkişi hakkındaki söylediği sözlerini de “Kabul edilemez” olarak değerlendirerek, şöyle devam etti: “Burada yapmış olduğu açıklamalarla özellikle şahsımıza yönelik bazı ifadeleri oldu. Özellikle bu polemiklerden sürekli beslenmeye çalışan, Cumhurbaşkanımıza ve bizlere yönelik hadsiz sözler kullanan bu şahıs benim muhatabım olamaz.”