2 gazeteci ve astsubayın ‘casusluk’ davası, iki tutuklama

ODATV Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve kendisine bilgi verdiği iddia edilen astsubay E.B., ‘devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama’ suçundan tutuklandı. Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen TELE 1 TV Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ise ifadesinde, “E.B.’nin söylediklerinin büyük bir kısmını ciddiye almadım” dedi.

Müyesser Yıldız da ifadesinde, yaklaşık 5-6 yıl önce E.B.’nin telefonunu gazeteci İsmail Dükel’den alarak kendisini aradığını, FETÖ mağduru olduğu ve görüşmek istediğini söylediğini anlattı. E.B. ile sadece bir kez yüz yüze görüştüğünü söyleyen Yıldız, “Anlattıkları, açık kaynaklarda yer alan haberlere kendi yorumunu eklediği konulardı. Herhangi bir yazı yazmadım, paylaşmadım” diye konuştu.

‘GOOGLE’DEN ÇEVİRDİM’

E.B.’nin 2015 yılında Yıldız ile tanıştığını söylediği ifadesi ise özetle şöyle: “Yaptığımın suç olduğunu biliyorum. Müyesser Yıldız’a verdiğim bilgileri, Sputnik Rusya Haber Ajansı’ndan Google’daki çevirme butonunu kullanarak aldım. Bir kısmını da Suriye sınırında görevli arkadaşlarımdan. Dükel’e belge göndermedim. Pişmanlıktan yararlanmak istiyorum.”

Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği, Yıldız ve E.B.’yi ‘bilgi açıklamaktan’ tutuklarken Dükel’i adli kontrol kararıyla serbest bıraktı.