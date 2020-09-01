2 Eylül hava durumu: Yarın hava nasıl olacak, çarşamba günü yağmur var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan ve Bayburt çevreleri ile Artvin’in iç, Gümüşhane’nin doğu ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 2 Eylül Çarşamba hava durumu raporu.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE 18°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 21°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 17°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 19°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 16°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 13°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 21°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 20°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Bayburt çevreleri ile Gümüşhane'nin doğu, Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

RİZE 21°C, 32°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 21°C, 28°C

Az bulutlu

TRABZON 23°C, 28°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 10°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 29°C, 43°C

Az bulutlu ve açık