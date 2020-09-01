2 Eylül hava durumu: Yarın hava nasıl olacak, çarşamba günü yağmur var mı?
Hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre günlük olarak takip ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere yaşadıkları illerde hava durumu ve yağış olasılıklarını öğrenmek isteyenler MGM il il hava durumu raporunu merak ediyor. Yurt genelinde sıcak havalar etkisini sürdürürken Meteoroloji'den sıcak hava dalgası uyarısı geldi. Diğer yandan Kars, Ardahan ve Bayburt çevreleri ile Artvin, Gümüşhane için yağış beklendiği açıklandı. İşte, 2 Eylül Türkiye geneli il il hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan ve Bayburt çevreleri ile Artvin’in iç, Gümüşhane’nin doğu ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 2 Eylül Çarşamba hava durumu raporu.
HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE 18°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 17°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 19°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT 16°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 13°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 21°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 20°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Bayburt çevreleri ile Gümüşhane'nin doğu, Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
RİZE 21°C, 32°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 21°C, 28°C
Az bulutlu
TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 10°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 17°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 29°C, 43°C
Az bulutlu ve açık
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle