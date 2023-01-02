2 eş katilinin Manisa'daki son kurbanı 'Mutlu'ya acı veda

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Olay, 30 Aralık'ta saat 15.00 sıralarında İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Bağ direği imalatı yapan Necati Akpınar, işletmesinin hemen bitişiğindeki evinde 1 ay önce dini nikahla yaşamaya başladığı Mutlu Menekşe ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Çıkan kavgada Akpınar, iddiaya göre, sert bir cisimle başından yaraladığı Menekşe'yi öldürdü. Havanın kararmasını bekleyen Akpınar, evine 30 metre mesafedeki metruk binanın girişinde çukur kazdı.

Cesedi seyyar bağ direği aracıyla metruk eve taşıyan Akpınar, gömdüğü kadının üzerini toprakla örttü. Sesleri duyan çevredekilerin ihbarı ile bölgeye gelen polis, saat 21.00 sıralarında metruk ev çevresinde inceleme başlattı. Ekipler, inceleme sonucunda çukurda kadın cesedi buldu.

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Necati Akpınar'ın koku olmasın diye getirdiği kireç torbaları...

ŞARTLI TAHLİYE EDİLMİŞ

Başında darp izi bulunan ve öldürüldüğü anlaşılan kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi, şüpheli Necati Akpınar da gözaltına alındı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Akpınar, tutuklandı. Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Akpınar'ın, ifadesinde; akşam evine gittiğinde Mutlu Menekşe'yi ölü bulduğunu, daha önce cinayet işlediği için kimsenin kendisine inanmayacağını düşündüğü için durumu polise bildirmediğini ve bu nedenle cesedi gömdüğünü söyledi öğrenildi.

Necati Akpınar'ın 1984 yılında ilk eşi Emine Akpınar'ı bıçaklayarak, 2003 yılında ise ikinci eşi Fatma Akpınar'ı ütüyle yakarak öldürdüğü ortaya çıktı. Şüpheli Akpınar'ın 2 yıl önce Covid-19 tedbirleri kapsamında şartlı tahliye edildiği, 1 ay önce de Mutlu Menekşe ile dini nikahlı yaşamaya başladığı öğrenildi.

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MEMLEKETİNDE DEFNEDİLDİ

Mutlu Menekşe'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi. Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Menekşe'nin cenazesi, Kocatepe Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazede, Menekşe'nin kızı Gaye ile diğer yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Cenazede sinir krizi geçiren ve ‘bırakın bir kez sarılayım’ dediği Menekşe’nin kızı Gaye Y. (22) güçlükle sakinleştirildi.