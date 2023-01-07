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2 Ermeni Vakfı’na iade kararı

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#Anayasa Mahkemesi#Samandağ#Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi
2 Ermeni Vakfı’na iade kararı
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2023 07:00

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu,  Samandağ Vakıflı Köyü Ortodoks Kilisesi ve Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi vakıflarının el konulup Hazine adına kaydedilen taşınmazlarının iade edilmemesinin “mülkiyet hakkı ihlali” olduğuna ve yeniden yargılama yapılmasına hükmetti.

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Resmi Gazete’de dün yayımlanan kararlara göre AYM, her iki başvuru üzerine 27 Ekim 2022’de Anayasa’nın 35’inci maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi. AYM, mülkiyet hakkı ihlalinin sonuçlarının kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Vakıflı Köyü Ermeni Ortodoks Kilisesi Vakfı’nın başvurusu üzerine verilen kararın Danıştay 10. Dairesi ile Hatay 1. İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti. Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı’nın başvurusu sonucu alınan kararın ise İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verildi.

İSTENEN ŞARTI YERİNE GETİRMESİ İMKÂNSIZDI

Samandağ Vakıflı Köyü Ermeni Ortodoks Kilisesi Vakfı ihlal kararında, “Başvurucunun 1936 Beyannamesi’ni vermiş olması şartına tabi kılınması Hatay’ın 7/7/1939 tarihinde Türkiye’ye katılması sebebiyle başvurucunun bunu yerine getirmesinin mümkün olmadığı gözetildiğinde- anılan imkânların getirilmesini başvurucu açısından anlamsız kılmış ve başvurucuya aşırı bir külfet yüklemiştir. Bu durumda kamu yararı ile başvurucunun bireysel yararı arasında adil bir dengenin kurulamadığı ve mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin orantılı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir” denildi.

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#Anayasa Mahkemesi#Samandağ#Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi

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