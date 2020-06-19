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Hürriyet
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Gündem
İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)
Haber Giriş: 19.06.2020 - 12:54,Son Güncelleme:

2 erkek çocuğa cinsel tacizden tutuklandı

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2 erkek çocuğa cinsel tacizden tutuklandı
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TOKAT’ın Erbaa ilçesinde, 2 erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen A.Z. (57) tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

A.Z., iddiaya göre geçen salı günü yanında K.P (12) ile bir kafeteryaya geldi. A.Z., kafeteryada oturdukları sırada çocuğa tacizde bulundu. Durumu fark eden kafeterya çalışanları, polisi aradı. Ancak polis ekipleri gelmeden, A.Z. yanındaki K.P. ile kafeteryadan çıktı. Çevredekilerin anlatımları doğrultusunda iz süren polis ekipleri, A.Z.’yi çocukla birlikte bindiği takside yakaladı. Yapılan araştırmada A.Z.’nin, B.T. (14) isimli çocuğu da taciz ettiği ortaya çıktı. 2 çocuk, Samsun Çocuk İzlem Merkezi'ne (ÇİM) gönderilirken, gözaltına alınan A.Z. , sevk edildiği adliyede, tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevi'ne koyuldu. A.Z. adliye çıkışında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çek medya. Çek yavrum çek" dedi.

Daha önce adam yaralama suçundan hüküm giydiği belirlenen A.Z.’nin 'çocuğa yönelik cinsel istismar' suçundan 10 yıl hapis cezası aldığı, kararın halen istinaf mahkemesinde olduğu öğrenildi.

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