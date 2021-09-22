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2. el parçaya Danıştay ‘dur’ dedi

#Otomobil#İkinci El#Danıştay
2. el parçaya Danıştay ‘dur’ dedi
Oya ARMUTÇU

Danıştay, sigortanın hasar gören araçta sahibinin rızası alınmadan orijinal parça yerine ikinci el parça kullanmasına yapılan itirazı haklı buldu.

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(Oya ARMUTÇU/ANKARA) Danıştay 8. Dairesi, trafik sigortası olan kişinin çarptığı araçta, sahibinin rızası alınmadan “orijinal parça” yerine “yeniden kullanılabilir parça” kullanılmasının mülkiyet hakkını kısıtladığına ve hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

TBB DAVA AÇTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar başlıklı Tebliğ, 20 Mart 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Türkiye Barolar Birliği (TBB) tebliğin, aracına çarpılan kişinin rızası aranmaksızın, sigortanın “orijinal parça” yerine “yeniden kullanılabilir parça” kullanılmasını yargıya taşımıştı. TBB, tebliğdeki bazı maddelerin Anayasa’ya, Karayolları Trafik Kanunu’na, Avukatlık Kanunu’na, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini istemişti. Danıştay, TBB’nin açtığı davada ilk kararını verdi. Danıştay, tebliğdeki, sigorta ilişkisinin tarafı olmayan ve doğrudan zarar gören 3. kişilerin araçlarında meydana gelen hasarın, rızaları alınmaksızın ikinci el parça ile değiştirilmesine imkân tanıyan düzenlemenin yürütmesini durdurdu. Tebliğdeki hesaplama yöntemlerine ilişkin bazı maddelerin ve bazı eklerin yürütmesi de durduruldu. Danıştay önümüzdeki günlerde davayı esastan görüşerek karara bağlayacak. Bu kararla, “rıza” aranmadan hasar gören araçlarda “yeniden kullanılabilir parça” uygulaması Danıştay kararıyla durmuş olacak.

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#Otomobil#İkinci El#Danıştay