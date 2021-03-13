2 doz sonrası güzel haber

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ülke genelinde koronavirüse karşı yapılan aşılamaya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Virüsle mücadelede aşının önemine değinen Prof. Dr. İlhan, şu bilgileri verdi: “İki doz koronavirüs aşısı olduktan sonra üzerinden iki hafta geçen, yani bağışık olarak tanımlayabileceğimiz 1 milyon 300 bin vatandaşımızdan sadece 852’si hastalık tanısı aldı.

SADECE 5’İ YOĞUN BAKIMA YATTI

Bunların içinde de sadece 53’ü hastanede yattı, bunlardan yoğun bakımda yatan ise sadece 5 kişi söz konusu. 5 kişiden 3’ü de taburcu oldu. Bunların hiçbiri entübe değil, hayatını kaybetmiş değil. Benzer bir durum bizde de söz konusu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde de yine aşı olduktan sonra enfekte olan kişiler var ama hiçbiri yoğun bakımda yatmadı, entübe olmadı.

HİÇBİRİ HAYATINI KAYBETMEDİ

Yoğun bakımda yatan kişilerden entübe olan ya da hayatını kaybeden yok. Bu çok önemli. Demek ki aşı gerçekten çok etkili oluyor. Zaten aşıda da amaç insanların ağır hastalık geçirmesini engellemek. Belki hastalığa yakalanmasını engelleyemiyor ama yakalanan kişiler ağır hasta olmuyor, yoğun bakımlık olmuyor, entübe olmuyor, hayatlarını kaybetmiyor. Tüm vatandaşların tereddüt etmeden aşı olmaları, koronavirüs ile mücadeleye çok ciddi katkı sağlayacak.”

‘AŞIDA YENİ GRUBA GEÇİLECEK’

Prof. dr. İlhan, koronavirüsle mücadelede iki yöntem olduğunu belirterek şunları söyledi: “Biri virüse hiç yakalanmamak, fiziksel mesafe, maske ve hijyene dikkat ederek. Bir de aşımız var. 2 aylık zaman diliminde de 10 milyon 400 binden fazla aşı yaptık. Yaklaşık 700-800 bin kadar sağlık çalışanımızı ikinci dozda aşıladık. 1 milyon 800 bin kadar 65 yaş üzeri büyüğümüz aşılarını yaptırdı. Çok yakın zamanda ikinci gruba geçilecek. Her iki grubun aşılanması tamamlanırsa koronavirüs için bir hayli aşama katetmiş olabileceğimiz kanısındayım.”

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