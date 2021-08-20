2 doz BionTech aşısı olanlar 3. doz olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. 3 doz aşının gerekliliğini öne süren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte, o açıklama detayları;

3. doz aşı olanlar 2 doz aşı olanlara göre daha iyi korunuyor. 3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranı ve hastanelerde yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı.

3 doz inaktif aşı en iyi korumayı sağlıyor. 2 doz inaktif aşı olmuş vatandaşların 3. doz aşı yaptırmasının gerekliliği anlaşıldı. 2 doz inaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz ister mRNA (BionTech) ister inaktif (Sinovac) aşı olmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır. 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımız için ise 3. doz çalışması yeni yapılmaktadır. Bugün için en önemli sonuç, iki doz inaktif aşı olmuşsanız 3. doz uygulamayı geciktirmeden yaparak koruma seviyemizi yükseltmemiz gerektiğidir.

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