2. dönem ne zaman başlıyor 2021? 1. dönem bitiş ve 2. dönem başlangıç tarihleri

2. dönem başlangıç tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan güncel açıklamalar ile netlik kazandı. Buna göre, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

1. dönem bitiş tarihi: 22 Ocak 2021 tarihinde okullar kapanacak.

2. dönem başlangıç tarihi: 15 Şubat 2021 tarihinde okullar açılacak.