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Haber Giriş: 25.12.2020 - 11:16 | Son Güncelleme:

2. dönem ne zaman başlıyor 2021? 1. dönem bitiş ve 2. dönem başlangıç tarihleri

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2. dönem ne zaman başlıyor 2021? 1. dönem bitiş ve 2. dönem başlangıç tarihleri
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2. dönem başlangıç tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamaların ardından gündemde yer almaya başladı. 1. dönem bitiş tarihi ile birlikte 2. dönem başlangıç tarihi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. İşte, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların açılış ve kapanış tarihleri için yapmış olduğu açıklamalar

2. dönem başlangıç tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan güncel açıklamalar ile netlik kazandı. Buna göre, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

1. dönem bitiş tarihi: 22 Ocak 2021 tarihinde okullar kapanacak.

2. dönem başlangıç tarihi: 15 Şubat 2021 tarihinde okullar açılacak.

2. dönem ne zaman başlıyor 2021 1. dönem bitiş ve 2. dönem başlangıç tarihleri

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