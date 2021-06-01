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Haber Giriş: 01.06.2021 - 09:07 | Son Güncelleme:

2. dönem karneler ne zaman verilecek?

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2. dönem karneler ne zaman verilecek?

2. dönem karneler ne zaman verilecek sorusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yanıtlandı. Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre karneler 18 Haziran'da dağıtılacak. Ancak telafi eğitimi 2 Temmuz'a kadar devam edecek. İşte, 2. dönem karnelerin verileceği tarihler hakkında detaylı bilgiler

2. dönem karneler ne zaman verilecek sorusu cevap buldu. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un telafi programının detaylarını yarın açıklaması bekleniyor.

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