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2. dönem karneler ne zaman verilecek?
2. dönem karneler ne zaman verilecek sorusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yanıtlandı. Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre karneler 18 Haziran'da dağıtılacak. Ancak telafi eğitimi 2 Temmuz'a kadar devam edecek. İşte, 2. dönem karnelerin verileceği tarihler hakkında detaylı bilgiler
2. dönem karneler ne zaman verilecek sorusu cevap buldu. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak.
Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un telafi programının detaylarını yarın açıklaması bekleniyor.
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