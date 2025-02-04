2. dönem buruk başladı! Kartalkaya kurbanlarının sıraları boş kaldı

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Mina, Buse, Ala Dora, Lalin, Dila... Onlar otel faciasında can veren 36 çocuktan sadece birkaçı. Dün bu çocuklar da okula koşacak, arkadaşlarıyla buluşmanın sevincini yaşayacaktı. Ama olmadı... Yurt genelindeki birçok okulda öğrenciler, Kartalkaya kurbanı çocuklar için düzenlenen anma törenleriyle ders başı yaptı. Yangında annesi, babası ve ablasıyla vefat eden Buse Dayı (12) için BÜMED MEÇ Okulları Koşuyolu Yerleşkesi’nde anma töreni yapıldı. Dayı’nın isminin verildiği konferans salonunda yapılan törende konuşan okulun rehberlik öğretmeni klinik psikolog Dilara Gonce, “Bugün burada, hepimizi derinden üzen bir vedayı anmak için bir araya geldik. Sevgili arkadaşınızın artık bizimle olmaması hepimizi derinden etkiledi. Yas, hepimizin farklı şekilde yaşadığı bir süreçtir” dedi.

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ÇİÇEKLER VE GÖZYAŞLARI...

Yangında hayatını kaybeden SEV Amerikan Koleji 12. sınıf öğrencisi Ala Dora Türkmen için de okulun bahçesinde tören yapıldı. Törenin ardından seminer salonunda öğretmenlerin ve öğrencilerin katılımıyla anma programı düzenlendi. Türkmen’in arkadaşları, okulun girişine konulan fotoğrafın bulunduğu yere karanfil bıraktı. Otel yangınında babası ve babaannesiyle yaşamını yitiren Tuzla Çağrıbey Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Mina Akişli ise okul bahçesinde düzenlenen törende anıldı. Törenin ardından Akişli’nin sınıfında oturduğu sıraya fotoğrafı, anı defteri ve gül bırakıldı. Bu sırada öğrencinin bazı sınıf arkadaşları duygusal anlar yaşayıp ağladı. Özel Etiler ELEV Eğitim Vakfı Okulları’nda okuyan Dila İnal da okulunda törenle anıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İnal için başsağlığı dilekleri iletildi. Bolu Fen Lisesi öğrencisi Lalin Doğan için ise okulunda anma töreni düzenlendi. Yangında annesi Ceren Yaman Doğan ile yaşamını yitiren Lalin Doğan’ın eğitim gördüğü 11-B sınıfındaki sırasına çiçekler bırakıldı.