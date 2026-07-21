‘2 Devlet’ten geri adım yok

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BARIŞ Harekâtı’nın yıldönümünde Başkent Lefkoşa’da düzenlenen resmi geçit töreninde Kıbrıs Türk halkına ve dünyaya seslenen Cevdet Yılmaz, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bu ay sonu yapacağı Kıbrıs ziyareti öncesinde ‘Ankara’nın iki devletli çözüm politikasından geri adım atıp atmayacağı’ yönündeki spekülasyonlara net cevap verdi.

Yılmaz, Türkiye’nin ‘2 devletli çözüm’ konusunda kararlı olduğunu belirterek, Kıbrıs Türklerine uygulanan ambargolar ve izolasyonların da kaldırılması çağrısı yaptı. Yılmaz konuşmasında şu mesajları verdi:

KKTC TANINMALIDIR

“Kıbrıs Türk halkı, kendi vatanında ve şanlı bayrağının altında hürriyet, refah ve güven içinde yaşamaya devam edecektir. Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacaktır. Bugüne kadar KKTC’nin ilerleyişini durduramayanlar, bundan sonra da Kıbrıs Türkünün iradesini ve devletine sahip çıkma kararlılığını zayıflatamayacak; Beşparmak Dağları’nı şereflendiren şanlı bayrağı ilelebet görmeye devam edeceklerdir. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda KKTC’nin de yüzyılı olacaktır.

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Kıbrıs’ta iki ayrı halkın, iki ayrı demokrasinin ve iki ayrı devletin varlığına dayanan bir işbirliği zemini oluşturulması, bölgesel barışa ve istikrara önemli katkılar sağlayacaktır. Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün yolu, iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesinden geçmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne doğrudan uçuşların ve doğrudan ticaretin önü açılmalı, KKTC makamlarının uluslararası temaslarına yönelik engeller kaldırılmalıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, uluslararası toplum tarafından egemen bir devlet olarak tanınmalıdır.”

AP TARAFSIZ DEĞİL

Rumların 2004’te Annan planını reddetmesine rağmen tam üye yapılmasıyla AB’nin adil bir taraf olma özelliğini yitirdiğini vurgulayan Yılmaz, 1968’den 2017’ye kadar devam eden müzakerelerin, Rum tarafının yönetimi ve zenginlikleri paylaşmaya, Kıbrıs Türkünü eşit ortak olarak kabul etmeye yanaşmaması nedeniyle sonuçsuz kaldığını vurguladı.

TÜRK DÜNYASI VE ALİYEV’E TEŞEKKÜR

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Yılmaz konuşmasında ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye kabul edilen KKTC’ye Azerbaycan’dan gelen desteğe de “Başta Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev olmak üzere, Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türkünün haklı davasına destek veren kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadeleriyle teşekkür etti.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KIBRIS TÜRK HALKINI YALNIZ BIRAKMAYIZ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı”nı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52. yıldönümünde kahraman şehitleri rahmetle, gazileri şükranla yâd etti.

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Erdoğan, “Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Anavatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız” ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE İLE TAM İSTİŞARE

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da Lefkoşa’da düzenlenen resmi geçit töreninde yaptığı konuşmada Kıbrıs Türklerinin Ada’da iki kurucu ortaktan biri olduğuna dikkat çekti ve azınlık statüsünü hiçbir zaman kabul etmeyeceğini söyledi.

Erhürman, halkın çözüm talebinden vazgeçmediğini ancak Kıbrıs üzerindeki hakları, eşitliği ve güvenliğinden vazgeçmeyeceğini de kaydetti. Erhürman, Rumları kastederek, “Kimileri Kıbrıs sorununu 1974’ten başlatıyor. 1963’te Rum saldırılarını, 15 Temmuz 1974’te Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamayı amaçlayan Yunan darbesini de unutmadık. Tarihi bilmekte, yaşanan acıları hatırlamakta ama çocuklarımız için çaba göstermekten kaçınmayacağız. Kıbrıs Türk halkı, dünyadan izole edilmeye razı değildir ve olmayacaktır. İleriye bakıyor ama daha önceki yaşananları unutmuyoruz. Müzakere olsun diye müzakere etmeyi kabul etmiyoruz. Kıbrıslı Türklerin izolasyonlarını kaldırırsa çözüm idarelerini kaybeder yalanının arkasına kimse saklanmasın. Türkiye ile tam işbirliği içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Öte yandan KKTC’de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı’nda resepsiyon düzenlendi.

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52’NCİ YIL MESAJLARI

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: TÜRKİYE HUZURUN GARANTÖRÜ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı’nın, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünü ve onurlu varoluş mücadelesini tarihe nakşeden bir dönüm noktası olduğunu vurguladı ve “Türkiye, Kıbrıs Türk halkının meşru haklarının ve Kıbrıs Adası’nda barış ve huzurun garantörüdür. Bu sorumluluğumuz sonsuza dek devam edecektir” dedi.

BAKAN FİDAN: KARARLILIKLA SAVUNACAĞIZ

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, sanal medya hesabından özetle şu mesajları verdi: “Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünü, güvenliğini ve geleceğini güvence altına alan Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52’nci yıldönümünü gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Anavatan ve garantör Türkiye, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmaya devam edecektir. Kıbrıs Barış Harekâtı’nda şehit olan Mehmetçik ve mücahitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

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KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI’NIN 52’NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52’nci yılı ve KKTC 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolaysıyla resmi geçit töreni düzenlendi.

SAVAŞ GEMİLERİ GİRNE LİMANI’NDA

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52’nci yılı ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gösteri uçuşu yaptı.

TÜRK savaş gemileri, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52. yıldönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne Turizm Limanı’nda halkın ziyaretine açıldı. KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı muharip unsurlarından TCG I. İnönü Denizaltısı (S-360), TCG Zıpkın Hücumbotu (P-336) ve TCG Gökova Fırkateyni’nin (F-496), Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52. yıldönümü vesilesiyle Girne Turizm Limanı’na geldiği belirtildi. Limanda bulunan gemilerin, 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatlerinde vatandaşlar tarafından ziyaret edilebileceği kaydedilerek, TCG Gökova Fırkateyni’ne ziyaretlerin de Girne Antik Limanı’ndan deniz araçları vasıtasıyla sağlanacağı ifade edildi.

AÇILIŞI BAKAN URALOĞLU YAPTI… KKTC’YE ASELSAN GÖZÜ

TÜRKİYE, ‘Mavi Vatan’ doktrini çerçevesinde Doğu Akdeniz’deki gemi trafiğini, KKTC’nin Gazimağusa kentinden takip edecek. KKTC’nin dört bir yanına yerleştirilen ASELSAN üretimi yerli ve milli SERDAR 7M radarları, Gazimağusa ve Mersin’deki izleme merkezlerine Doğu Akdeniz’deki trafiği 7/24 anlık bildirecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gazimağusa’daki açılışta yaptığı konuşmada “Türkiye ve KKTC’nin güvenliğini sağlayacak, Mavi Vatan’ın savunmasında çok önemli bir adım” ifadelerini kullandı. Uraloğlu, merkezin açılışını KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yla beraber yaptı. Arıklı, Kıbrıs’ın 3 kıtanın kesiştiği, dünyanın en önemli ticaret yollarının merkezinde, kritik bir noktada bulunduğunu belirterek “Haberleşme sistemleri ve radarlarla denizlerimiz 24 saat kontrol altında olacak” dedi.

RADARLAR BEŞPARMAKLAR’DA

Projenin Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü, yükleniciliğini ise HAVELSAN’ın üstlendiğini anlatan Uraloğlu, Gazimağusa’da kurulan Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ile Karpaz, Sadrazamköy ve Çayırova’daki Trafik Gözetleme istasyonlarının sisteme entegre edildiğini kaydetti. Beşparmak Dağları’nın en yüksek noktaları Selvitepe’deki Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) verileri ile Kantara’daki OTS ve radar verilerinin de entegrasyonunu sağladıklarına dikkati çekti ve “Radarlar, kameralar, haberleşme teçhizatları, OTS sistemleri ve diğer sensörler sayesinde 24 saat kesintisiz izleme gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.