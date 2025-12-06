2. dalgada ünlü isimler... Kulüp yöneticisi, hakem, yorumcu ve futbolculara operasyon

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘futbolda bahis ve şike’ soruşturması kapsamında ikinci operasyon düzenlendi. Savcılık; MASAK ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 13 Kasım 2025 tarihli toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan 101 futbolcu hakkında yapılan analiz ve çalışmalar sonucunda operasyonu gerçekleştirdi.

ÇAKAR’IN EŞİ DE VAR

Başsavcılık tarafından Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray Spor Kulübü futbolcusu Metehan Baltacı, Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emir Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Adanademirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat Sancak, eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu Ahmet Çakar ile eşi Arzu Çakar, üst klasman hakemi Zorbay Küçük’ün arasında olduğu 46 şüpheli hakkında ‘6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a muhalefet’ suçundan gözaltı kararı verildi.

38’İ GÖZALTINA ALINDI

16 farklı ilde düzenlenen operasyonda 38 kişi gözaltına alındı. 4 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edildi. 4 şüpheliyi yakalama işlemleri devam ediyor. Gözaltına alınan isimler arasında olan Ahmet Çakar, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü sırada gazetecilerin “Neden gözaltındasınız?” sorusuna “Bilmiyorum” cevabını verdi.

SUÇLAMALAR

Savcılık, Metehan Baltacı’nın da arasında olduğu 27 futbolcunun kendi takımlarının maçına bahis oynadıklarını tespit ettiğini açıkladı. Futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın ise başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı tespitinde bulunuldu.

Ankaraspor Kulübü sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emir Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ile 2 antrenörün ise 28 Nisan 2024 tarihinde oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye çalıştıklarına yönelik iddialar öne sürüldü.

24 Aralık 2023 tarihinde oynanan Ümraniyespor-Giresunspor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik 1’i futbolcu 6 kişinin anlaşma yaptığı tespit edildi.

Adanademirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat Sancak, eski futbol hakemi ve spor yorumcusu Ahmet Çakar ile eşi Arzu Çakar ve üst klasman hakemi Zorbay Küçük’ün ise banka hesaplarının incelenmesi neticesinde şüpheli finansal işlemler saptandığı açıklandı.

BAŞSAVCI BAHSETMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek 20 Kasım’da yaptığı basın toplantısındaki açıklamasında, “Kimse kendi üzerine bahis oynamıyor, eşi üzerine, akrabası üzerine bahis oynuyorlar. Bir spor yorumcusu eşi üzerinden bahis oynuyor. Bunu tespit ettik” demişti.

Yapılan operasyonda bu ismin spor yorumcusu Ahmet Çakar olduğu anlaşıldı.

‘KİMLİK BİLGİLERİM ÇALINDI’ DEMİŞTİ

Hakem Zorbay Küçük, ilk dalgadaki operasyonda isminin bahis oynadığı öne sürülen 152 hakem arasında yer almasının ardından kimlik bilgilerinin çalındığı iddiasıyla adliyede suç duyurusunda bulunmuş; futbol ya da başka bir sporda bahis oynamadığını, bahis sitesine üye olmadığını söylemişti. PFDK 10 Kasım’da yaptığı yazılı açıklamada Küçük hakkındaki yargılamanın idari tedbir olmadan sürmesine karar verildiğini duyurmuştu. Dünkü operasyonda Zorbay Küçük için de banka hesaplarında şüpheli işlemler tespit edildiği gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

İŞTE O İSİMLER

Abdulsamet Burak – Futbolcu (Kayserispor) Abdurrahman Bayram – Futbolcu (Sakaryaspor) Ahmet Abdullah Çakmak – Futbolcu (Sivasspor) Alassane Ndao – Futbolcu (Konyaspor) Arda Türken – Futbolcu (Sakaryaspor) Bartu Kaya – Futbolcu (Amedspor) Cengiz Demir – Futbolcu (Hatayspor) Emircan Çiçek – Futbolcu (Pendikspor) Ensar Bilir – Futbolcu (Boluspor) Eren Karadağ – Futbolcu (Çorumspor) Erhan Çelenk – Futbolcu (Serikspor) İsmail Kalburcu – Futbolcu (Boluspor) İzzet Furkan Malak – Futbolcu (Göztepespor) Kadir Kaan Yurdakul – Futbolcu (Manisaspor) Kerem Yusuf Sirkeci – Futbolcu (Fatih Karagümrükspor) Metehan Baltacı – Futbolcu (Galatasaray) Muhammed Furkan Özhan – Futbolcu (Erzurumspor) Oktay Aydın – Futbolcu (Amedspor) Orkun Özdemir – Futbolcu (Boluspor) Salih Malkoçoğlu – Futbolcu (Trabzonspor) Samet Karabatak – Futbolcu (Manisaspor) Tolga Kalender – Futbolcu (Bandırmaspor) Uğur Adem Gezer – Futbolcu (Amedspor) Uğur Kaan Yıldız – Futbolcu (Göztepespor) Yunus Emre Tekoğul – Futbolcu (Sakaryaspor) Yusuf Özdemir – Futbolcu (Alanyaspor) Yücel Gürol – Futbolcu (Adanademirspor) Cüneyt Semirli – Ümraniyespor–Giresunspor konusu Ümit Kaya – Ümraniyespor–Giresunspor konusu Koray Şanlı – Ümraniyespor–Giresunspor konusu Faruk Can Genç – Ümraniyespor–Giresunspor konusu Cenk Sarıtaş – Ümraniyespor–Giresunspor konusu Gamze Neli Kaya – Ümraniyespor–Giresunspor konusu Ahmet Okatan – Nazillispor–Ankaraspor konusu Gürhan Sönmez – Nazillispor–Ankaraspor konusu Mehmet Emin Katipoğlu – Nazillispor–Ankaraspor konusu Volkan Erten – Nazillispor–Ankaraspor konusu Şahin Kaya – Nazillispor–Ankaraspor konusu Zorbay Küçük – Hakem (MHK Raporu) Murat Sancak – Eski Adanademirspor Başkanı Metin Korkmaz – Adanademirspor Başkanvekili Emrah Çelik – Antalyaspor Kulübü Yöneticisi Mert Hakan Yandaş – Futbolcu (Fenerbahçe) Ersen Dikmen – Mert Hakan Yandaş için bahis oynayan kişi Ahmet Çakar – Spor yorumcusu – Eski hakem Hayriye Arzu Çakar – Ahmet Çakar’ın eşi (Eski doktor).

‘PAYCO’DA 11 GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında ‘7258 sayılı Kanuna muhalefet’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçları kapsamında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca hazırlanan analiz raporu sonucunda; yasadışı bahis ve yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu, sonrasında ise çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı şirket üzerinden aklandığı öğrenildi. İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce eş zamanlı yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait mal varlıklarına ve Payco’ya el konuldu. İncelemelerde ise şirketin toplam 123 milyar 534 milyon 946 bin 832 lira işlem hacmine ulaştığı belirlendi.