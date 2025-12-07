2. dalgada 8 firari

Haberin Devamı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan ‘futbolda bahis ve şike’ soruşturması kapsamında önceki gün ikinci kez operasyon düzenlendi. 27’si futbolcu 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 16 ilde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 38 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulanan 8 isme isme ulaşılamamıştı.

38 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Aralarında Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş, üst klasman hakemi Zorbay Küçük, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı ve spor yorumcusu Ahmet Çakar’ın da bulunduğu 38 kişi sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirildi. Hastanedeki sağlık kontrolleri tamamlanan şüpheliler, tek tek polis otobüsüne bindirilerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi’ne götürüldü.

Sağlık kontrolünün ardından polis otobüsüne bindiği sırada otobüsün arkasında arkadaşını gören Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş, arkadaşına el salladı. Yandaş’ın ardından otobüse getirilen Murat Sancak ise çekim yapan gazetecilere el sallayarak ‘Sonra görüşeceğiz’ dedi. Polis otobüsüne bindikten sonra gazetecilere tekrar el sallayıp gülümseyen Sancak’ın ön koltuktaki yeri, çekim yapılmasını istemeyen polisler tarafından değiştirildi.

DÖRDÜ YURTDIŞINDA

Hakkında gözaltı kararı bulanan 8 isimden 4’ü adreslerinde bulunamamıştı. 4 firari şüpheli Sakaryaspor oyuncusu Abdurrahman Bayram, Sivasspor oyuncusu Ahmet Abdullah Çakmak, eski Adanasporlu futbolcu ve menajer Koray Şanlı ve eski futbolcu Cenk Sarıtaş. Hakkında gözaltı kararı bulunan ancak yurtdışında olduğu belirlenen 4 isim ise iddia bayi işletmecisi Ümit Kaya, Ahmet Çakar’ın eşi Hayriye Arzu Çakar, Adana Demirspor Başkanvekili Metin Korkmaz ve işinsanı Cüneyt Semirli.

Sağlık kontrolüne götürüldüler