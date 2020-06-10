MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri2. dalga endişesi
GeriGündem 2. dalga endişesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet Mucahit CEYLAN - Nurettin FİDANCAN / DHA
Haber Giriş: 10.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

2. dalga endişesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2. dalga endişesi
Abone Olgoogle-news

Pandemi sürecinde başarılı çalışmalarla gündeme gelen Diyarbakır’da, son günlerde artan vakalar tedirginliğe yol açtı. Maskesiz dolaşmanın yasaklandığı kentte, iki pandemi hastanesinde bire düşürülen klinik sayısı beşe çıkarıldı. Pazarcılara test yapıldı.

Diyarbakır’da son bir haftalık süreçte koronavirüs tanısı konulan hasta sayısı 300’ü geçti. İkinci dalga endişesi yaşanan kentte vakalardaki artışın en büyük nedeni ise vatandaşların tedbirlere yeterince uymaması oldu. Alarma geçen Diyarbakır Valiliği kent genelinde maskesiz dolaşmanın yasaklandığını duyurdu. Özellikle 1 Haziran’dan itibaren vakaların artmasıyla kent merkezi ve birçok ilçedeki mahalle ve yerleşim yerleri karantinaya alındı.DİYARBAKIR’da son bir haftalık süreçte koronavirüs tanısı konulan hasta sayısı 300’ü geçti. İkinci dalga endişesi yaşanan kentte vakalardaki artışın en büyük nedeni ise vatandaşların tedbirlere yeterince uymaması oldu. Alarma geçen Diyarbakır Valiliği kent genelinde maskesiz dolaşmanın yasaklandığını duyurdu.

2. dalga endişesi
Diyarbakır, maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı 40’ıncı il oldu.

Özellikle 1 Haziran’dan itibaren vakaların artmasıyla kent merkezi ve birçok ilçedeki mahalle ve yerleşim yerleri karantinaya alındı.Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve COVID-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, Diyarbakır’da ikinci dalgaya yakın bir durumun söz konusu olduğunu söyledi. Pandemiyle mücadele eden iki hastaneden biri olduklarını anlatan Tekin, artan vakalar nedeniyle klinik sayılarını arttırdıklarını belirterek, şu bilgileri verdi: 

‘HALK REHAVETE KAPILDI’

“Özellikle Ramazan Bayramı sonrası ve 1 Haziran’daki normalleşme süreci başladıktan sonra halkımızda rahatlama süreci de başladı. Bu durum vakaların artmasına neden oldu. Ramazan Bayramı öncesinde kliniklerimizi kapatmıştık. Sadece bir klinikle hizmet veriyorduk. Şu an birkaç klinik daha açmak zorunda kaldık. Neredeyse vaka sayılarına yetişemez olduk. Özellikle ilçelerden gelen vakalarla birlikte hastanede kapasitemiz dolmak üzere. Bu şekilde hizmet vermekte zorlanıyoruz. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından dikkatimizi çeken bir durum ise sosyal mesafe kurallarına uyulmayıp, yeterince maske takılmadığını görüyoruz”

2. dalga endişesi

Merkez Bağlar ilçesinde, kadınların satış yaptığı semt pazarında koronavirüs tedbirleri sürüyor. Bağlar Belediyesi’nin İl Sağlık Müdürlüğü’yle yaptığı ortak çalışmayla, semt pazarındaki 127 kadına COVID-19 testi yapıldı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle