2. dalga endişesi

Diyarbakır’da son bir haftalık süreçte koronavirüs tanısı konulan hasta sayısı 300’ü geçti. İkinci dalga endişesi yaşanan kentte vakalardaki artışın en büyük nedeni ise vatandaşların tedbirlere yeterince uymaması oldu. Alarma geçen Diyarbakır Valiliği kent genelinde maskesiz dolaşmanın yasaklandığını duyurdu. Özellikle 1 Haziran’dan itibaren vakaların artmasıyla kent merkezi ve birçok ilçedeki mahalle ve yerleşim yerleri karantinaya alındı.DİYARBAKIR’da son bir haftalık süreçte koronavirüs tanısı konulan hasta sayısı 300’ü geçti. İkinci dalga endişesi yaşanan kentte vakalardaki artışın en büyük nedeni ise vatandaşların tedbirlere yeterince uymaması oldu. Alarma geçen Diyarbakır Valiliği kent genelinde maskesiz dolaşmanın yasaklandığını duyurdu. Diyarbakır, maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı 40’ıncı il oldu.

Özellikle 1 Haziran’dan itibaren vakaların artmasıyla kent merkezi ve birçok ilçedeki mahalle ve yerleşim yerleri karantinaya alındı.Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve COVID-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, Diyarbakır’da ikinci dalgaya yakın bir durumun söz konusu olduğunu söyledi. Pandemiyle mücadele eden iki hastaneden biri olduklarını anlatan Tekin, artan vakalar nedeniyle klinik sayılarını arttırdıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

‘HALK REHAVETE KAPILDI’

“Özellikle Ramazan Bayramı sonrası ve 1 Haziran’daki normalleşme süreci başladıktan sonra halkımızda rahatlama süreci de başladı. Bu durum vakaların artmasına neden oldu. Ramazan Bayramı öncesinde kliniklerimizi kapatmıştık. Sadece bir klinikle hizmet veriyorduk. Şu an birkaç klinik daha açmak zorunda kaldık. Neredeyse vaka sayılarına yetişemez olduk. Özellikle ilçelerden gelen vakalarla birlikte hastanede kapasitemiz dolmak üzere. Bu şekilde hizmet vermekte zorlanıyoruz. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından dikkatimizi çeken bir durum ise sosyal mesafe kurallarına uyulmayıp, yeterince maske takılmadığını görüyoruz”



Merkez Bağlar ilçesinde, kadınların satış yaptığı semt pazarında koronavirüs tedbirleri sürüyor. Bağlar Belediyesi’nin İl Sağlık Müdürlüğü’yle yaptığı ortak çalışmayla, semt pazarındaki 127 kadına COVID-19 testi yapıldı.