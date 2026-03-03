2 dakikada 18 milyon liralık soygun

Haberin Devamı

İSTANBUL Göktürk’te 26 Şubat gecesi bir kuyumcunun önüne gelen 5 kişi, önce işyerinin kepengini kaldırdı ardından da kapının kilidini kırdı. İçeri giren şüpheliler, 2 dakika içerisinde piyasa değeri 18 milyon lira olan yaklaşık 3 kilogram 14 ayar altın, yaklaşık 200 gram 18 ayar altın ve yaklaşık 150 gram pırlanta takıları çaldı.

İçeride bulunan altın dolu bez çantalardan birini daha alan şüpheli bu kez kaçarken güvenlik görevlisine yakalandı. Güvenlik görevlisi şüpheliyi kaçmaya çalışırken durdurmak istedi. Bu sırada güvenlik görevlisini gören diğer şüpheliler de kuyumcudan çıkıp olay yerinden kaçtı. Özel güvenlik ise soygunu fark edip haber vermek üzere koşarak uzaklaştı.

‘ALARM ŞİRKETİ GEÇ BİLDİRDİ’

Olayın ardından alarm şirketinin bildirim göndermesi üzerine işyeri sahibi Ertan Y. (34), cep telefonundan işyerinin kameralarına bağlandı. Ertan Y., görüntüleri canlı olarak izlediğinde soyguncuların kuyumcudaki altınları çalıp kaçtığını gördü. Yaklaşık 18 milyon liralık altın ve pırlantanın çalındığını tespit eden Ertan Y., emniyete giderek şikâyetçi oldu. Ertan Y.’nin emniyetteki ifadesinde şüphelilerin yanı sıra geç bildirim gönderdiğini iddia ettiği alarm şirketinden de şikâyetçi olduğu öğrenildi. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.