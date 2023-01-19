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2 cumhuriyet altını ve 900 TL için 96 yaşındaki kadına işkence yaptılar

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#Afyonkarahisar#Bolvadin#Hırsızlık
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 11:30

Afyonkarahisar’da yalnız yaşayan 96 yaşındaki kadının evine giren 3 kişi, yaşlı kadının yüzünü başörtüsü ile kapatıp ellerinden yattığı karyolasına bağlayıp ardından evdeki 2 cumhuriyet altını ile 900 TL parasını alıp kaçtı. Yaşlı kadın bağlandığı yerden kendi imkanları ile kurtulup, sürünerek evinin bahçesine çıkıp bağırarak komşularından yardım isteyerek kurtuldu.

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Vicdanları sızlatan olay, Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesi Üsküdar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki yalnız yaşayan Fidan Yayla’nın (96) evine 8 Ocak'ta gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişiler girdi. Şüpheliler evin elektriğini kestikten sonra camı kırarak içeri girdi. Evde uyuyan Fidan’ı gören şüpheliler yüzünü başörtüsü ile kapatıp ellerinden yattığı karyolasına bağladı. 3 şüpheli daha sonra evin altını üstüne getirip Fidan’ın iki cumhuriyet altını ile sağladığı 900 TL parasını alıp yaşlı kadını o şekilde bırakıp evden ayrıldı.

EVİNİN BAHÇESİNDE BAYGIN ŞEKİLDE BULUNDU

Şahısların gittiğini anlayan ve işkence gören Fidan ise kendi imkanları ile bağlandığı karyolasından kurtulup yaklaşık 20 metre sürünerek evinin bahçesine çıkıp bağırarak yardım istedi. Kadının çığlıklarını duyan komşuları yardımı koşarken, Fidan’ı evinin bahçesinde baygın şekilde buldu. Ardından 112 Acil servise haber verilmesinin ardından talihsiz kadın ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

2 cumhuriyet altını ve 900 TL için 96 yaşındaki kadına işkence yaptılar

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ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Meydana gelen olayın ardından ihbar üzerine harekete geçen Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise şahısların yakalanması için titiz bir çalışma başlattı. İfadeler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Olayın gerçekleştiren şahısların M.K., O.T. ve K.T., isimli şahıslar olduğunu belirleyen ekipler ardından düzenledikleri operasyon ile şahısları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar sorgularından olayı kabul ederken, ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

2 cumhuriyet altını ve 900 TL için 96 yaşındaki kadına işkence yaptılar

"DUYUNCA DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI"

Kadının Avrupa’da gurbetçi olarak yaşayan oğlu Gazi Yayla ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Olay günü Avrupa’da yatsı namazı kılıyordum ve komşulardan bir telefon geldi ‘evinize girmişler annen baygın halde hastaneye kaldırıldı’ diye. O an sanki dünyam başıma yıkıldı. Hemen bilet alıp buraya geldim. Evimde kamera olmamasına rağmen Bolvadin jandarmasından Allah razı olsun olayı çözdü. Evimi yerinden kaldırıp götürselerdi ‘vah’ demezdim ama anama bunu yapmasalardı” diye konuştu.

2 cumhuriyet altını ve 900 TL için 96 yaşındaki kadına işkence yaptılar

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