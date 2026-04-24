2 çocuk annesi mahkemeye koştu: Eşim takılarımı bozdurup, sevgilisiyle düğün yaptı

#Evlilik#Boşanma#Altın
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2026 13:37

Bursa’da 2 çocuk annesi Meltem Ç. (33), boşanma aşamasında olduğu eşi İ.Ç.’nin (30), kendisine ait düğün takılarını bozdurarak sevgilisiyle düğün yaptığını öne sürdü. Kasım ayında gerçekleşen düğünü öğrenince şok olduğunu belirten Meltem Ç., “Benim altınlarımla salon tutup, başkasına yuva kurdu” dedi.

Gürsu ilçesinde yaşayan ve 2017 yılında görücü usulü ile evlenen Meltem Ç. ve İ.Ç.’nin evliliklerinden 2 çocuğu dünyaya geldi. İ.Ç., 2022 yılında şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanma davası açtı. Ayrı yaşamaya başlayan çift, nafaka konusunda anlaşamayınca boşanamadı. Bu süreçte Meltem Ç., iddiaya göre, halen resmi nikahlı eşi olan İ.Ç.'nin B.K. (27) isimli sevgilisi ile dini nikahı yaparak yaşadığını ve düğünde kendisine takılan altın bilezik ve çeyrek altınları bozdurup, salon tutarak 2025’in Kasım ayında düğün yaptığını öğrendi. Meltem Ç. bunun üzerine hem eşinden hem de bu birlikteliğe karşı çıktığı için kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürdüğü İ.Ç.'nin amcası Ş.Ç.'den şikayetçi oldu.

2 çocuk annesi mahkemeye koştu: Eşim takılarımı bozdurup, sevgilisiyle düğün yaptı

'BENLE RESMİ OLARAK EVLİ OLDUĞU HALDE BAŞKASIYLA EVLENDİ'

Kendisiyle resmi nikahı olduğu halde başkasıyla düğün yapan boşanma aşamasında olduğu eşine tepki gösteren Meltem Ç., “Biz 9 yıl önce evlendik. Önce kendisi, bana nafaka vermeden ayrılmak istedi. Sonrasında öğrendim ki başkasıyla imam nikahı yapıp düğün de yapmış. Haberim yoktu ve öğrenince şok oldum. İ.Ç.’nin amcasına ulaştım ve bana, ‘Seninle nikahlı olduğu için midemiz bulanıyor. B.K.'nın ailesi tehlikeli insanlar, seni ortadan kaldırırlar’ dedi. Beni ölümle tehdit ediyorlar ve ondan da şikayetçi oldum. Biz onunla resmi olarak evliyiz. Benim altınlarımla salon tutup başkasına yuva kurdu. Benim altınlarımla kurulan evde oturuyorlar” ifadelerini kullandı.

2 çocuk annesi mahkemeye koştu: Eşim takılarımı bozdurup, sevgilisiyle düğün yaptı

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı İ.Ç. ise hakkındaki iddia ve suçlamaları reddedip, “Birlikte yaşadığım bir kişi var ama Meltem'in hakkımdaki suçlamalarını kabul etmiyorum” diye konuştu.

#Evlilik#Boşanma#Altın

