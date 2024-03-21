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2 çocuğunun annesini katletti

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Çankaya#Polis
2 çocuğunun annesini katletti
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2024 07:00

Ankara Çankaya’da Derya Çetinkaya (38), bir hafta önce geçimsizlik nedeniyle terk ettiği evine, pazartesi günü 2 çocuğunu görmek için yeniden döndü.

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Kamuda işçi olarak çalışan Murat Çetinkaya (41), önceki gece 23.30 sıralarında eşiyle tartıştı.

CİNAYETE TANIK OLDULAR

Kavgaya dönen olayda Murat Çetinkaya, mutfaktan aldığı bıçakla çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını kesti. Murat Çetinkaya, kendisine engel olmaya çalışan oğlu K.Ç.’yi (18) ise bıçakla yaraladı. Çetinkaya, daha sonra 4’üncü katta bulunan evin balkonundan atladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Derya Çetinkaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan K.Ç. ile Murat Çetinkaya ise müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Murat Çetinkaya’nın beyin ölümü gerçekleşirken, K.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

 

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#Ankara#Çankaya#Polis

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