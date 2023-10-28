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2 çirkin saldırı... O hadsiz tutuklandı

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#Gaziosmanpaşa#Kayseri#Atatürk
2 çirkin saldırı... O hadsiz tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 07:00

İstanbul Gaziosmanpaşa’da metro durağına asılan Türk bayraklarını kopartıp ayağıyla ezen Erhan Taşdemir ve Kayseri’de de Atatürk resmini yakan dört liseli tutuklandı.

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Geçen çarşamba günü Gaziosmanpaşa’da bir kişi metro durağına asılan üzerinde Atatürk resimleri bulunan Türk bayraklarını kopartarak yere attı. Daha sonra da bayraklara bastı. Polis memuru E.G. ve özel güvenlikçi Ü. B. saldırgana müdahale etti. Direnen saldırgan gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Erhan Taşdemir olduğu belirlenen saldırganın 14 suçtan kaydı olduğu saptandı. Taşdemir tutuklandı. 

2 çirkin saldırı... O hadsiz tutuklandı

 

DÖRT LİSELİ CEZAEVİNE

Kayserinin İncesu ilçesinde ise lise öğrencileri A.K., A.N. H.E. ve E.K. Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını yaktı. Öğrencilerden A.K.’nin fotoğrafı ateşe verdiği, diğer arkadaşlarının ise yanında bulunduğu öğrenildi. Yaşanan olay sosyal medyada da paylaşıldı. Jandarma tarafından gözaltına alınan liseliler tutuklandı.
 

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#Gaziosmanpaşa#Kayseri#Atatürk

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