2 çirkin saldırı... O hadsiz tutuklandı

Haberin Devamı

Geçen çarşamba günü Gaziosmanpaşa’da bir kişi metro durağına asılan üzerinde Atatürk resimleri bulunan Türk bayraklarını kopartarak yere attı. Daha sonra da bayraklara bastı. Polis memuru E.G. ve özel güvenlikçi Ü. B. saldırgana müdahale etti. Direnen saldırgan gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Erhan Taşdemir olduğu belirlenen saldırganın 14 suçtan kaydı olduğu saptandı. Taşdemir tutuklandı.

DÖRT LİSELİ CEZAEVİNE

Kayseri’nin İncesu ilçesinde ise lise öğrencileri A.K., A.N. H.E. ve E.K. Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını yaktı. Öğrencilerden A.K.’nin fotoğrafı ateşe verdiği, diğer arkadaşlarının ise yanında bulunduğu öğrenildi. Yaşanan olay sosyal medyada da paylaşıldı. Jandarma tarafından gözaltına alınan liseliler tutuklandı.

