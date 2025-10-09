×
2 cinayetten aranan firari şüpheli 22 yıl sonra yakalandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 09:31

Kayseri'de firari zanlı şehre giriş yapacağı bilgisini alan emniyet güçleri yol kontrol noktasında 2 cinayetle suçlanan ve 22 yıldır firari olan M.K. isimli şüpheliyi yakaladı.

Kayseri'de 2 cinayetten aranan firar şahıs, 22 yıl sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir firari şahsın kente geleceği yönünde bilgi aldı. İncesu ilçesi Bayraklı mevkiinde yol kontrol noktasında durdurulan minibüsteki şahısların kontrol edilmesi esnasında bir şahıstan şüphelenen ekipler parmak izi kontrollerinde şüphelinin başkasına ait sahte kimlik kullandığını tespit etti.

TAM 22 YILDIR FİRARİYDİ

Yapılan incelemede şüphelinin 2003 yılında gerçekleşen 'adam öldürme' ve 2009 yılında gerçekleşen 'kasten öldürme' suçlarından 22 yıldır firari olarak aranan M.K. (54) olduğu tespit edildi.

Hakkında 'başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanmak" suçundan adli işlem başlatılan M.K., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

