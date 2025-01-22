2 cinayete 2 müebbet

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22 Ocak 2024’te bir televizyon programına katılan restoran çalışanı Zeynel Boyacı (34), Diken’i öldürdüğünü itiraf etti.

BOŞ ARAZİYE GÖMMÜŞ

Zeynel Boyacı’nın Diken’i gömdüğü boş arazide bir kişinin daha cesedinin olduğunu belirtmesi sonrasında gösterdiği yerde arama çalışması başlatıldı. Boyacı, 4 saatlik çalışmanın ardından battaniyeye sarılı şekilde çıkartılan cesedin, 13 Ağustos 2023’te hakkında kayıp ihbarında bulunulan baldızı Zeynep Ece Aksay’a (26) ait olduğunu söyledi. Cinayetleri itiraf eden Boyacı, motokurye Ali Diken’i para meselesi ve küfrettiği gerekçesiyle boğarak öldürdüğünü söyledi. Boyacı, baldızını ise madde bağımlısı olduğu ve bir kişiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle döverek öldürdüğünü söyledi. Zeynel Boyacı, tutuklandı.

Tutuklu sanık Zeynel Boyacı ile tutuksuz sanıklar İ.B. ve M.Ç.K.’nin yargılandığı Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Zeynel Boyacı hakkında, baldızı Zeynep Ece Aksay’ı ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu, motokurye Ali Diken yönünden ise ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep etti. Savcı, tutuksuz sanık İ.B.’ye ‘kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan ceza verilmesini istedi, M.Ç.K’nin ise beraatini talep etti.