2. Cansağlığı Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresi tamamlandı

Bu yıl “Beyin” temasıyla gerçekleştirilen kongre; nörolojiden çocuk psikiyatrisine, medikal teknolojilerden nöroşirürjiye uzanan geniş bir içerik yelpazesiyle tıp öğrencilerini, genç araştırmacıları ve akademisyenleri bir araya getirdi.

İki gün boyunca süren kongrede bilimsel oturumlar, bildiri sunumları ve özel kursların yanı sıra; tıp eğitiminin dönüşümü, hekimlik etiği, disiplinlerarası yaklaşım ve sağlık teknolojilerinin geleceği gibi başlıklar öne çıktı. Açılış programında Cansağlığı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da katılımcılara hitap etti.

Kongre kapsamında ayrıca Filistin özel oturumu da gerçekleştirildi. Programda yer alan özel bölümde, savaş ve insani kriz koşullarında sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği ile sahadaki güncel gelişmeler ele alındı.