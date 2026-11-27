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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı’nda iki bozayının vurulmasına ilişkin, Bakanlığımız Teftiş Kurulu tarafından başlatılan soruşturma devam etmekte olup, kamuoyunun doğru bilgilenmesi için konuya ilişkin ilk bulguları paylaşmak gereği hâsıl olmuştur.

Yapılan ön inceleme neticesinde Soğuksu Milli Park Müdürü görevden alınırken, soruşturma süreci tüm yönleriyle devam etmektedir.

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Diğer yandan, yavruların takibini ve güvenliğini sağlamak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 25 kişilik uzman teknik ekip görevlendirilmiş, ayıların yaşam sahasının farklı noktalarına 23’ü anlık görüntü aktarabilen 45 fotokapan kurulmuş; termal özellikli 3 dron ve gece görüş dürbünleriyle yapılan tarama çalışmaları neticesinde, yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu gözlenmiştir. Şu an itibarıyla yavruların hareketleri ve konumları düzenli bir şekilde izlenmektedir.

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Bununla birlikte; yavruların kış uykusuna yatmadan önce yeterli beslenme düzeyine erişip erişmedikleri ve destek yemlemesine ihtiyaç duyup duymadıkları, kış uykusunu kendi başlarına geçirip geçiremeyecekleri ve barınakta koruma altına alınmalarına gerek bulunup bulunmadığı hususları değerlendirilecek ve alınacak karar doğrultusunda hareket edilecektir."