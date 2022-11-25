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2 boşanma mağduru: Cezada indirim yapmayın

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#Kadına Şiddet#Sabiha Mutlu#Şilan Narman
2 boşanma mağduru: Cezada indirim yapmayın
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 07:00

Biri 13 yaşında zorla evlendirildiği eşine boşanma davası açınca kâbus dolu günlere uyandı. Diğeri ayrılmak isteyince eşinin kurşunlarıyla yaralandı. Şilan Narman ve Sabiha Mutlu, gördükleri şiddeti Hürriyet’e anlattı...

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TEDAVİ EDİLSİNLER

MİTHAT Topal, henüz 13 yaşında kaçırarak evlendiği Şilan Narman’ın hayatını kâbusa çevirdi. Mithat Topal’ın şiddetinden kurtulmak için il il gezip izini kaybettirmeye çalışan Şilan Narman en son İstanbul’da yaşayan ailesinin yanına sığındı ve boşanma davası açtı. Şilan’ın şikâyeti üzerine ayağına elektronik kelepçe katılan Topal, buna rağmen 7 Eylül 2021’de Şilan’ı taksiye bindirerek kaçırdı. Topal, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha etkili tedbirler alınması gerektiğini belirten Şilan: “Bence şiddete meyilli insanların tedavi edilmesi lazım.”

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CEZALAR ARTIRILMALI

SABİHA Mutlu, henüz 18 yaşındayken Samet Mutlu ile evlendi. Aile içi şiddet ve geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açan Sabiha Mutlu, babaevine yerleşti. Mahkeme annesinin yanında kalmasına karar verdiği kızlarının babasıyla da görüştürülmesine hükmetti. Samet Mutlu her hafta sonu gelip, çocuğuyla görüşüyordu. Ancak bu görüşmeler Sabiha için kâbustu. Samet Mutlu her seferinde Sabiha’ya şiddet uyguladı. 22 Mayıs 2021 günü de Sabiha’yı önce tokatladı ardından tabancayla vurdu. Davanın ilk duruşmasına sedye ile gelen Sabiha Mutlu diğer duruşmalara da tekerlekli sandalye ile katıldı. Samet Mutlu takdir indirimiyle 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sabiha Mutlu, “Daha ağır cezalar verilmeli. Cezalarda indirim yapılmamalı” diyor.

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#Kadına Şiddet#Sabiha Mutlu#Şilan Narman

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