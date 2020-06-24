2 bina boşaltıldı

Sultangazi, Zübeyde Hanım Mahallesi 1299’uncu Sokak’ta yan yana 2 apartman, dün sabaha karşı panik içinde boşaltıldı. Hava aydınlandığında apartmanlardaki çatlaklar ortaya çıktı. Tedbir olarak iki apartmana giriş çıkışlar durduruldu. Sultangazi’de yaşanan bu olay ilk değil. Zübeyde Hanım Mahallesi Muhtarı Eyüp Bulut, “Benzer şekilde daha önce 6 binada çatlaklar oluştu” dedi. Mahalle muhtarına göre şüpheli de halen yapımı devam eden ve mahallenin altından geçen Karayolu tünel inşaatı. Dün boşaltılan apartmanın sakinlerinden Cahit Aslan bu durumu, “İki haftadır dinamit sesi duyuyorduk. Normal çalışmalarının sesi bile geliyor. Geçen hafta anons yaptılar sokakta, patlama yapılacak tedirgin olmayın diye” sözleriyle anlattı. Binada çatlamaların bir patlama sonucu oluştuğu tüm sakinlerin ortak görüşü. Ve iddiaya göre tünel inşaatının üzerine denk gelen bölgeye bir hafta önce gelen ekipler, iki bina arasında bir kayma olup olmadığını tespit için demirler çaktı. Olay yerine gelen Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Binici, “Burası tekrar incelenecek. Gerekli önlemleri alacağız. Tehlikeli bir şey söz konusu değil” dedi. Ekiplerin iki bina arasında bir kayma olup olmadığını tespit için demirler çaktığı iddia edildi.