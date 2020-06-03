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İlkay ALTAY/ İZNİK (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 03.06.2020 - 11:20,Son Güncelleme:

2 bin yıllık surlara, sprey boyayla yazı ayıbı sürüyor

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2 bin yıllık surlara, sprey boyayla yazı ayıbı sürüyor
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MİLATTAN önce 4'üncü yüzyıla tarihlenen ve Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapılan İznik'teki surlara, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyalarla yazı yazılmaya devam ediliyor.

2 bin yıllık surlara, sprey boyayla yazı ayıbı sürüyor
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde yer alan İznik'in 2 bin yıllık surları, duvar yazılarıyla zarar görmeye devam ediyor. Surlara, 2019 yılının ekim ayında, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sprey boya ile çeşitli yazılar yazılmıştı. O günden bugüne duvara sprey boyayla yazı yazılıp, tarihi surlar tahrip edilmeye devam edildi. Surların son halini görenler ise tepki gösterdi.
2 bin yıllık surlara, sprey boyayla yazı ayıbı sürüyor

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