2 bin yıllık surlara, sprey boyayla yazı ayıbı sürüyor

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde yer alan İznik'in 2 bin yıllık surları, duvar yazılarıyla zarar görmeye devam ediyor. Surlara, 2019 yılının ekim ayında, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sprey boya ile çeşitli yazılar yazılmıştı. O günden bugüne duvara sprey boyayla yazı yazılıp, tarihi surlar tahrip edilmeye devam edildi. Surların son halini görenler ise tepki gösterdi.