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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 30.07.2020 - 13:53,Son Güncelleme:

2 bin yıllık eserlere alıcı ararken jandarmaya yakalandı

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2 bin yıllık eserlere alıcı ararken jandarmaya yakalandı
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KAHRAMANMARAŞ'ta, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin yıllık 45 parça tarihi eseri satmak için alıcı arayan S.K. (35) jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin elinde tarihi eser olduğu ve satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, şüpheli S.K.'nin bulunduğu otomobili Pazarcık ilçesinin Kızkapanlı Mahallesi yakınlarında düzenlediği operasyonla durdurdu. Araçta yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 35 sikke, 5 metal parça, 2 metal toka, yüzük, ok ucu, anahtar olmak üzere toplam 45 parça tarihi eser ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere jandarmaya götürülürken, tarihi eserler incelenmesi için Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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