2 bin yıllık antik kentin kalbi

Sonrada oluşan göl, zamanla da doğa koşullarına bağlı olarak suyun çekilmesi ile kalp şeklini aldı. İçerisindeki tuzlu suyun yılın belli dönemlerinde pembe renge bürünmesiyle 2 bin yıllık antik liman, bugün dünya üzerinde bilinen ve pembe renge sahip 8 gölden birisi haline geldi. Ziyaretçilerin çekip sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla popülerliği artan kalp şeklindeki gölün suyu, bugünlerde yine pembeye çalmaya başladı.

‘KİMYASAL REAKSİYON’

Alexandria Troas antik kenti kazı başkanı Prof. Dr. Erhan Öztepe, kalp şeklindeki gölün, geçmişte antik kente iç liman olarak hizmet ettiğini ve bölgedeki büyük Roma kentinin yaklaşık 400 yıl boyunca büyümesine vesile olduğunu söyledi. Kalp şeklindeki gölün yazdan sonbahara ve kıştan ilkbahara girildiği dönemlerde pembe rengi aldığını anlatan Öztepe, “Özellikle ekim ve mart ayına doğru renginin değiştiğini görebiliyoruz. Suyun içerisinde tuz oranının yükselmesi ve suyun tuz tutmasıyla birlikte içindeki muhtemel mikroskopik canlıların da oluşturduğu değişik kimyasal reaksiyonlar neticesinde pembeye doğru giderek renk değiştiriyor. Şu anda da bu renk değişiminin başlangıcındaki bir dönemdeyiz. Yöre halkı buraya ‘kalpli göl’ demiş” dedi.