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2 bin yıllık ana cadde

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#Aspendos#Tiyatro Caddesi#ANTALYA
2 bin yıllık ana cadde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 07:00

Antalya’nın Serik ilçesindeki Aspendos Antik Kenti’nde, tiyatro ile akropolisi birbirine bağlayan yaklaşık 2 bin yıllık “tiyatro caddesi” gün yüzüne çıkarıldı.

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Pamphylia'nın en önemli antik kentlerinden biri olan Aspendos'ta Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bilgin başkanlığında 2022'den bu yana sürdürülen kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında hız kazandı. Kazılar sonucunda antik tiyatroyu akropolise bağlayan yaklaşık 300 metrelik cadde ortaya çıkarılırken; güzergâh üzerinde iyi korunmuş bir ekmek fırını, kamu yapıları, sivil konutlar, anıtsal kapı ve gelişmiş altyapı sistemine ait önemli bulgulara ulaşıldı.

DEPREMLERE DAYANMIŞ

Aspendos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Bilgin, bugüne kadar tiyatrosu ve su kemerleriyle tanınan antik kentin akropoliste yer alan anıtsal yapılarıyla da ziyaretçilere yeni bir deneyim sunacağını söyledi. Tiyatro Caddesi'nde iki yıldır yürüttükleri çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Bilgin, "Yaklaşık 300 metrelik bölümü ortaya çıkardık. Ziyaretçilerimiz artık tiyatrodan antik bir yolu takip ederek akropolise çıkabilecek. Burası antik dönemde Aspendos'un en yoğun kullanılan şehiriçi ulaşım arterlerinden biriydi. Cadde boyunca kamu yapıları, sivil konutlar ve anıtsal kapıyı büyük ölçüde ortaya çıkardık. Caddenin genişliği 3 ile 5 metre arasında değişiyor. Altında yaklaşık 1 metre derinliğinde kanalizasyon sistemi bulunuyor. Taş döşemelerin eğime uygun yerleştirilmesi sayesinde depremlere rağmen zeminde kayma yaşanmamış" dedi. Bilgin, caddenin doğu sur kapısının dışında antik kentin doğu nekropolisini de tespit ettiklerini ifade ederek burada bulunan Klasik Dönem'e ait mezarın, alanın MÖ 5. yüzyılın sonlarından itibaren mezarlık olarak kullanıldığını gösterdiğini anlattı.

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#Aspendos#Tiyatro Caddesi#ANTALYA

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