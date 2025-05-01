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2 bin rakımın üzerinde yetişiyor! Toplamak için kilometrelerce uzaktan geldiler

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#Erzincan#Mantar#Doğal Gıda
2 bin rakımın üzerinde yetişiyor Toplamak için kilometrelerce uzaktan geldiler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2025 09:15

Erzincan'da Keşiş Dağına çıkan bazı vatandaşlar, 20 kilometre yol kat edip 2 bin rakımın üzerinde yetişen mantarları topluyorlar.

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Erzincan'da bahar mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının artmasının ardından vatandaşlar doğada kendiliğinden yetişen protein deposu mantarları topluyor. Doğada damar veya evlek diye tabir edilen bölgelerde bulunan ve mevsim itibariyle ilk olarak toplanmaya başlanan "çaşır" mantarı lezzeti ve yüksek protein değeriyle vatandaşları adeta kendine çekiyor.

2 bin rakımın üzerinde yetişiyor Toplamak için kilometrelerce uzaktan geldiler

Erzincan'ın Keşiş ve Munzur Dağlarında mantar toplama sezonu başladı. Keşiş Dağına çıkan vatandaşlardan Coşkun Menek ve Kemal Arduç mantar toplamak için sabah saatlerinde yola çıkarak yaklaşık 7 saat yürüyüş gerçekleştirdiler.
2 bin rakımın üzerinde yetişiyor Toplamak için kilometrelerce uzaktan geldiler
Doğada kendiliğinden yetişen mantarları toplayan vatandaşlar, mantara ulaştıklarında tüm yorgunluklarının gittiğini kaydettiler.
2 bin rakımın üzerinde yetişiyor Toplamak için kilometrelerce uzaktan geldiler

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#Erzincan#Mantar#Doğal Gıda

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