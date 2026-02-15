2 bin kişilik kuvvetle Mehmetçik’ten NATO çıkarması

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı’nca (MSB), NATO’nun bu yılki en geniş kapsamlı tatbikatı olan ve Almanya’da düzenlenen Steadfast Dart-26 kapsamında görev alan personelin fotoğrafları paylaşıldı. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, “Her coğrafyada aynı disiplin, aynı irade, birlikten doğan güçle” ifadesi kullanıldı. Paylaşımda, tatbikatta görev alan Mehmetçiğin fotoğrafları da yer aldı. NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nca 8-20 Şubat’ta Almanya’da düzenlenen ve NATO’nun bu yılki en geniş kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart-26’ya Türk Silahlı Kuvvetleri, kara ve deniz unsurlarından oluşan yaklaşık 2 bin kişilik bir kuvvet ile katılım sağlıyor.

3 HAFTA SÜRECEK

66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’ndan görevlendirilen Motorlu Piyade Taburu, Topçu Bataryası, İstihkâm Savaş Bölüğü, Bakım Birliği ve Sahra Hizmet Bölüğünden teşkil edilmiş Muharebe Grubu’nun katıldığı tatbikat, 3 hafta sürecek. NATO’nun 8 farklı ülkeden yaklaşık 10 bin askerin katılımı ile 2026 yılı içerisinde icra edeceği en geniş kapsamlı ve katılımlı olan tatbikat kapsamında TCG Anadolu da Almanya’ya intikal etmişti.

TB-3’TEN TAM İSABET

MSB’nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tatbikatta görev alan kara, deniz ve hava unsurlarıyla üstün imkân ve kabiliyetlerini sergilemeye devam ettiği belirtildi. TCG Anadolu’da konuşlu TB-3 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) tatbikat kapsamında havalanarak Baltık Denizi’nde belirlenen hedefleri tam isabetle vurduğu ve görevlerini başarıyla tamamlayarak gemiye döndüğü ifade edildi.

HULUSİ AKAR: CİN ŞİŞEDEN ÇIKTI GERİ DÖNÜŞ YOK

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya’da Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) tarafından Münih Mehmet Akif Camisi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa katıldı. Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gençlerle bir araya gelen Akar, Türkiye’nin küresel güç olma yolundaki adımlarını ve ‘Terörsüz Türkiye’ vizyonunu paylaştı, savunma sanayisindeki dönüşümü somut örneklerle anlattı. Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerlilik hamlesine dikkati çekerek, “İHA ve SİHA’ları paramızla bile alamazken bugün tasarlıyor, üretiyor ve ihraç ediyoruz. Cin şişeden çıktı, bir daha geri girmez” dedi. Türkiye’nin 2011-2012 yıllarında terörle mücadele için İsrail’den kiraladığı İHA’ların bakımını bile yaptıramadığını hatırlatan Akar, “Müttefiklerimizden paramızla istedik, vermediler. Bugün ise tabancadan tüfeğe, helikopterden fırkateyne her şeyi kendi tersanelerimizde tasarlıyoruz. Artık kimseden mühimmat istemiyoruz; onlar talep ettiğinde ‘Listemizde yok’ diyebilecek bir güce ulaştık” ifadelerini kullandı.