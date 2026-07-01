2 bin 700 yıllık antik kenti koruyor! Hayalinin peşinden gitti: Doğadan toplayarak yapıyor

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Yunusemre ilçesinin Yuntdağı Köseler Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 1 çocuk babası Yaşar Tuncer, 16 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Aigai Antik Kenti'nde güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Yaklaşık 2 yıl önce internette gördüğü ahşap tasarımlardan etkilenerek bu alana yönelen Tuncer, herhangi bir eğitim almadan kendi imkanlarıyla ahşap oymacılığına başladı. Sınırlı sayıdaki ekipmanıyla çalışan Tuncer, doğada atıl halde bulunan ağaç kökleri ve dallarını hayal gücüyle şekillendirerek dekoratif ürünlere dönüştürüyor. Emekli olduktan sonra köyünde atölye açmayı planlayan Tuncer, hiç eğitim almadan ürettiği özgün tasarımlarla ahşap ustalarını aratmıyor.
Ahşap oymacılığına tamamen merakla başladığını söyleyen Tuncer, "İnternette gezerken, ahşaptan yapılan eserler gördüm. 'Biz neden daha iyisini yapmayalım?' diye düşündüm. Bir gün elime aldığım bir ağaç parçasını günlerce inceledim. Bir süre sonra gözümde şekillenmeye başladı. İşleyince de bir sanat eserine dönüştüğünü gördüm. O günden bu yana büyük bir keyifle bu işi yapıyorum. Çok güzel işler çıkardığıma inanıyorum" dedi.
'AİLEM EN BÜYÜK DESTEKÇİM'
İleride köyünde bir atölye kurmayı hedeflediğini dile getiren Tuncer, “Köyümüz Aigai Antik Kenti sayesinde turizm açısından önemli bir potansiyele sahip. Emekli olduktan sonra bir atölye açıp bu işi öğrenmek isteyen gençlere öğretmek istiyorum. Bu hem insanlara yeni bir meslek olabilir hem de köyümüz için farklı bir gelir kapısı oluşturabilir. Ahşap doğal ve sağlıklı bir malzeme. Evlerde de ahşap ürünlerin daha fazla kullanılmasını istiyorum" diye konuştu.
İlk zamanlarda ailesinin yaptığı işe şaşırdığını belirten Tuncer, “Ahşap işi biraz tozlu olduğu için başlangıçta tepki gösterdiler. Ama ortaya çıkan eserleri görünce onlar da bana destek vermeye başladı. Şimdi en büyük destekçilerim onlar" ifadelerini kullandı. (DHA)