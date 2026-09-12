2 bin 400 yıllık! Gökçeada’da kayaya oyuldu: İkiz mezarlar...

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Gökçeada'nın güneyinde İmroz Antik Kenti sınırlarındaki dev kayaya oyulmuş ikiz mezar, dikkat çekiyor. Milattan önce 4'üncü-3'üncü yüzyıla tarihlenen ve taş kapağının Bizans döneminde alınarak götürüldüğü belirtilen ikiz mezar, günümüze kadar ulaşmayı başardı. 2 bin 400 yıllık olduğu değerlendirilen ikiz lahit mezarların İmroz'daki önemli kalıntılardan biri olduğuna dikkati çeken ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe, mezarların Bizans döneminde tahribata uğradığını söyledi.

'BİZANS DÖNEMİNE KADAR KULLANILMIŞ ÖNEMLİ BİR ANTİK YERLEŞİM'

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Gökçeada'nın antik çağlardaki adının İmroz olduğunu belirten Prof. Dr. Körpe, “İmroz'da yapılan arkeolojik kazılar bu adadaki yerleşimin Neolitik Çağlara kadar yani günümüzden 8 bin yıl öncesine kadar gittiğini göstermektedir. İmroz aynı zamanda bu adadaki önemli antik kentin de adıdır. Bu antik kent günümüzde Gökçeada'daki Kaleköy'ün bulunduğu yerdir. Yani aslında Kaleköy milattan önce 7'nci, 8'inci yüzyıldan Bizans dönemine kadar kullanılmış önemli bir antik yerleşim" diye konuştu.

'İKİZ ŞEKİLDE OYULMASI İLGİ ÇEKİCİ YAPIYOR'

Gökçeada'nın etrafından çok ilginç kalıntılara rastlamanın mümkün olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Reyhan Körpe, "Özellikle adanın güneyindeki yani Ege Denizi'ne bakan yamaç üzerinde bulunan, 'ikiz mezar' veya 'ikiz lahit' diyebileceğimiz taş mezar anıtı, İmroz'daki bu önemli kalıntılardan biri. Buradaki lahit aslında doğal kayaya oyulmuş. Burada bulunan ikiz mezar aslında nekropolün bir parçası, mezar anıtı. Ama ikiz şekilde oyulması onu oldukça ilgi çekici yapıyor. Muhtemelen milattan önce 4’üncü yüzyıl ve milattan önce 3’üncü yüzyıla tarihlenebilecek bu mezar, bölgemizde bulunan pek çok taş mezara benziyor. Buradaki lahit muhtemelen Bizans döneminde soyulmuş. Taş olan kapağı inşaat yapmak üzere daha Bizans zamanında alınıp, götürülmüş. Ama lahitlerin tekneleri orada bırakılmış. Onlar da tahrip edilmeden günümüze kadar ulaşmış durumdalar. Gökçeada'nın günümüzde sembolü gibiler" ifadelerini kullandı.