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Gündem
Nevra UÇKAÇ - Selçuk AKBAŞ / DHA
Haber Giriş: 04.04.2021 - 23:26 | Son Güncelleme:

2 bin 400 yıl sonra kapağı Bakan açtı

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2 bin 400 yıl sonra kapağı Bakan açtı

Muğla’nın Bodrum ilçesi Yokuşbaşı Mahallesi’nde 8 Mart Pazartesi günü, bir inşaat kazısı sırasında lahit bulundu. İnşaat durdurulurken, alanda Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, lahidin 2 bin 400 yıllık olduğu ortaya çıktı. Lahidin kapağı dün, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katıldığı törende vinçle açıldı.

Kazıda M.Ö. 4’üncü yüzyıla ait bir kadın bir erkek iskeleti bulunduğunu belirten Bakan Ersoy, şunları söyledi:

BODRUM’A SEZON MÜJDESİ

“Halikarnasos’un bir metropol kısmı olduğu düşünülüyor. O bölgedeki bir mezarlık bölgesinde hiç bozulmamış, hiçbir yerden hasar almamış, aynı şekilde kalmış gördüğünüz gibi. İçindeki şeyler de sarsıntılardan ve doğal afetlerden etkilenmemiş. Şu an geçici olarak kapatacağız. Üzerine çadır yapıp güneşten koruyacağız.

2 bin 400 yıl sonra kapağı Bakan açtı

Daha sonra içerisindekiler de yavaş yavaş çıkartılacak. Çok şey çıkacaktır. Bodrum sezona girmek üzere, bu da sezon öncesi güzel bir haber oldu.”

2 bin 400 yıl sonra kapağı Bakan açtı

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