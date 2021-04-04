2 bin 400 yıl sonra kapağı Bakan açtı

Kazıda M.Ö. 4’üncü yüzyıla ait bir kadın bir erkek iskeleti bulunduğunu belirten Bakan Ersoy, şunları söyledi:

BODRUM’A SEZON MÜJDESİ

“Halikarnasos’un bir metropol kısmı olduğu düşünülüyor. O bölgedeki bir mezarlık bölgesinde hiç bozulmamış, hiçbir yerden hasar almamış, aynı şekilde kalmış gördüğünüz gibi. İçindeki şeyler de sarsıntılardan ve doğal afetlerden etkilenmemiş. Şu an geçici olarak kapatacağız. Üzerine çadır yapıp güneşten koruyacağız.

Daha sonra içerisindekiler de yavaş yavaş çıkartılacak. Çok şey çıkacaktır. Bodrum sezona girmek üzere, bu da sezon öncesi güzel bir haber oldu.”

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