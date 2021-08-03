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Gündem
DHA
Haber Giriş: 03.08.2021 - 23:08 | Son Güncelleme:

2 bin 310 jandarmadan yangınla mücadeleye destek

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2 bin 310 jandarmadan yangınla mücadeleye destek

Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli'de orman yangınlarını söndürme çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığı'nden 2 bin 310 kişilik personel, 291 araç ve 4 helikopter ile destek sağlanıyor.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları 7'nci günde de devam etti. Birçok yangın, kontrol altına alınırken, özellikle Antalya ve Muğla'daki yangınları söndürme çalışmaları, karadan ve havadan sürdü. Çalışmalara, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı birlikler de destek sağlıyor. Jandarma Genel Komutanlığı; Antalya'da 1000 personel ve 102 araç ile 4 helikopter, Muğla'da 1150 personel ve 178 araç, Isparta ve Denizli'de ise 160 personel ve 11 araç ile yangınla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Personel, söndürme çalışmalarının yanında zarar gören alanların temizlenmesinde, yangından etkilenen hayvanların kurtarılmasında ve tahliye çalışmalarında aktif görev yapıyor.

2 bin 310 jandarmadan yangınla mücadeleye destek

Yangından etkilenen köpeğe 2 askerin elleriyle su içirmeye çalışması da dikkat çekti.

2 bin 310 jandarmadan yangınla mücadeleye destek

2 bin 310 jandarmadan yangınla mücadeleye destek

2 bin 310 jandarmadan yangınla mücadeleye destek

2 bin 310 jandarmadan yangınla mücadeleye destek

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