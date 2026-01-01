×
Gündem Haberleri

2 bin 300 rakımda can pazarı... 3 çobanın üstüne çığ düştü

Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2026 07:00

2 bin 300 rakımlı Artvin’in Aksu Yaylası’nda çığ düştü. Küçükbaş sürüsüyle çığ altında kalan 3 çobandan birinin cesedine ulaşıldı. Diğer 2 çobana ulaşmak için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına ise yeni bir çığ riski nedeniyle dün gece ara verildi. Çalışmalara bugün devam edilecek.

ARTVİN’in Ardanuç ilçesine bağlı deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Aksu Yaylası’nda dün 11.00 sıralarında çığ düştü. Bölgede küçükbaş sürülerini nakleden 1’i Afganistan uyruklu 3 çobanın çığ altında kaldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, iş makinelerinin kardan kapalı yol güzergâhında küreme çalışmaları eşliğinde bölgeye ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Akşam çobanlardan Suat Temel’in (43) cesedine ulaşıldı.

Bölgede AFAD koordinasyonunda ekiplerin seferber olduğunu belirten Artvin Valisi Turan Ergün, “Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde, üst tarafında Erzurum’un Olur ilçesi ile Artvin arasında yapımı devam eden tünel bölgesi var. Buradan bir çığ ihbarında bulunulmuş. Bölgede 3 çoban daha varmış ama çığ altında kalmamış, onlara ulaşıldı” dedi.

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Bölgede kar kalınlığının 4 metreyi bulduğunu ifade eden Vali Ergün, “100 kişilik arama kurtarma ekibiyle çalışmalar başlatıldı. Ancak fırtına, dondurucu hava koşulları ve yeni bir çığ riski nedeniyle ekiplerin güvenliği açısından çalışmalara gece saatlerinde geçici olarak ara verildi. Arama kurtarma çalışmaları havanın aydınlanmasıyla birlikte yeniden başlayacak” diye konuştu.  

 

