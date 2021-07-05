2 bin 15 rakımda güvenlik toplantısı

Beraberinde Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı ve Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık ile Bitlis’e gelip, helikopterle üs bölgesine geçen Bakan Soylu, yeni kurulan karakolda incelemelerde bulundu. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey’den bilgi alan Bakan Soylu, askerlerle sohbet etti. Ardından da terör, uyuşturucuyla mücadele ve asayiş konularının değerlendirildiği, basına kapalı gerçekleştirilen güvenlik toplantısına katıldı.



Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Milletimizi, kardeşlerimizi yıllarca canından bezdirdiler. Sehi Ormanları’nın göbeğinde ilk kez kurduğumuz üs bölgesindeyiz. Kahramanlarımız da teröristleri canından bezdiriyor. Bitlis’te, 2015 rakımda Gazi Tepe Üs Bölgesi’nde güvenlik toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Hamdolsun” ifadelerini kullandı.







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