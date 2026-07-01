2 başkana ‘sahipsiz köpek’ soruşturması

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DEM Partili Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında da araştırma-ön inceleme izninin verilmesi kararı alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada özetle şöyle denildi:

GÖREVLERİNİ YAPMADILAR

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- “Yapılan incelemelerde Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 11 yaşındaki bir çocuğun ağır yaralandığı, ayrıca son 2 yılda 37 vatandaşın sahipsiz köpek saldırısı nedeniyle tedavi gördüğü belirlendi. Erzurum’un Narman ilçesinde ise sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 10 yaşındaki Murat Tutar’ın vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı tespiti yapıldı. Köyceğiz Belediyesi’ne ait hayvan bakımevinin kapasite ve çalışma izinleri bakımından yetersiz olduğu, sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmediği belirlendi.

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- Narman Belediyesi’nin de hayvanları etkin şekilde toplamadığı ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespiti yapıldı.“