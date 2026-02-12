2 bakanlıkta devir teslim

Haberin Devamı

SUÇLA TAVİZSİZ MÜCADELE

Adalet Bakanlığı’nda dün saat 14.00’te düzenlenen devir teslim törenine, Gürlek ile Tunç’un yanı sıra Bakanlık bürokratları katıldı. Törende konuşan Tunç, 4 Haziran 2023’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takdiriyle Adalet Bakanlığı görevine getirildiğini, bugün de onur ve gururla görevini Gürlek’e devrettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile siyaset yolculuğunun uzun bir zamana yayıldığını, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana farklı görevlerde bulunduğunu belirten Tunç, “Aradan geçen 2.5 yıldan fazla bir zamandır sizlerle beraberiz. Adalet teşkilatının kapasitesini güçlendirmenin onur ve gururunu yaşadık” dedi. Makamların “milletin emaneti” olduğunu vurgulayan Tunç, Bakan Yardımcılığı döneminde mesai arkadaşlığı yaptığı Gürlek’e yeni görevinde başarılar diledi.

Haberin Devamı

BU BİR BAYRAK YARIŞI

Gürlek ise özetle şunları söyledi: “Adalet Bakanlığı gibi onurlu bir görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey’e şükranlarımı arz ediyorum. Adalet sistemi 85 milyon vatandaşımızın ortak güvencesidir. Türkiye Yüzyılı’nda güçlü devlet, güçlü adalet anlayışı doğrultusunda reformları kararlılıkla sürdüreceğiz. Suçla mücadelede tavizsiz duruşumuzu devam ettireceğiz. Yargı süreçlerini hızlandırmaya, dijital altyapıyı güçlendirmeye, hukuk güvenliğini tahkim etmeye devam edeceğiz. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz de bu emaneti daha ileriye taşıma gayreti içerisinde olacağız. Özellikle hakim ve savcı arkadaşlarımızın sorunlarını çok yakından takip ediyorum.”

ZOR BİR GÖREV ÜSTLENDİM

İçişleri Bakanlığı tarihinde ilk kez 2 vali kökenli bakan birbirlerine görevi bıraktı. Eski bakan Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi iken 4 Haziran 2023 tarihinde bu göreve atanırken, yine kendisi gibi vali kökenli olan Mustafa Çiftçi de Erzurum Valisi görevindeyken İçişleri Bakanı oldu. Bakanlık’ta yapılan devir teslim töreninde konuşan yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, özetle şunları söyledi: “Sayın Bakanımızın güzel hizmetleri oldu. Kişilere yönelik, malvarlığı, dolandırıcılık, düzensiz göçmenlik suçlarında özenle hizmet ettiler. 30. yılımda bugünleri de gördük. Allah’a şükrediyorum. Bu bana Rabbimin lütfu diyorum. Başkalarından üstün olduğum için değil Allah bana lütfetti. Cumhurbaşkanımız da vesile oldular. Sayın Bakanımıza verdikleri değerli hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum, kendisinden çok şey öğrendim. Zor bir görev üstlendiğimi biliyorum. Meşakkatli bir görev bu.”

Haberin Devamı

KONYALI HEMŞERİM

Görevi devreden eski Bakan Ali Yerlikaya ise “Kendisini yürekten tebrik ediyorum. Allah yardımcısı olsun. Hem meslektaşım hem de Konyalı bir hemşerimiz. Yine bir vali kardeşimiz bu makama layık görüldü. Aynı hizmet bayrağını bizden aldı ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin, devletimizin güvenliği, huzuru için gece gündüz demeden Allah’ın izni ile çalışacak. Cumhurbaşkanımıza müteşekkirim. Şükranlarımı arz ediyorum” dedi.